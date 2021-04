Σόλσκιερ: «Ο Χάαλαντ θα πάρει την απόφαση του όταν έρθει η ώρα» (vid)

Ο μάνατζερ του Έρλινγκ Χάαλαντ, μετά τη συνάντηση που είχε με τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα, αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε ξανά στο αεροπλάνο, αυτή τη φορά με προορισμό την Αγγλία. Οπως αναφέρουν τα βρετανικά Μέσα, ο πανίσχυρος μάνατζερ θα συναντηθεί με ανθρώπους της Τσέλσι, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Λίβερπουλ, ενώ φήμες βάζουν στο «κόλπο» και τη Μάντσεστερ Σίτι παρά την άρνηση του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Πάντως ο τεχνικός των «κόκκινων διαβόλων», Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ρωτήθηκε για τον Έρλινγκ Χάαλαντ και το θέμα που έχει προκύψει με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον ίδιο να κρατάει... αποστάσεις, λέγοντας πως ο Χάαλαντ θα πάρει μόνος την απόφαση για το μέλλον του.

«Δεν είναι σωστό να μιλάω για τον Έρλινγκ ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Θα πάρει την απόφαση του όταν έρθει η ώρα. Εδώ για τους δύο επόμενους μήνες επικεντρώνομαι στους παίκτες που βρίσκονται εδώ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νορβηγός τεχνικός.

"He will make his own mind up..."

Ole Gunnar Solskjær doesn't believe his relationship with Erling Haaland will alter his summer destination pic.twitter.com/Qfg5J1taLF

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 2, 2021