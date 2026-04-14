Η Γιουνάιτεντ δεν διαμαρτύρεται μόνο για την κόκκινη στον Μαρτίνες: Το φάουλ στο πρώτο γκολ και τα χέρια του Κάλβερτ-Λιούιν
Ο χθεσινός (13/04) αγώνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λιντς στο «Ολντ Τράφορντ» για την 32η αγωνιστική της Premier League «στιγματίστηκε» εν πολλοίς από τα παράπονα των γηπεδούχων για τη διατησία του ρέφερι, Πολ Τίρνεϊ.
Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα των «κόκκινων διαβόλων» με σκορ 1-2, ο προπονητής της Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ, εξέφρασε την οργή του τόσο για την κόκκινη κάρτα στον Μαρτίνεζ, ο οποίος αποβλήθηκε επειδή τράβηξε την κοτσίδα του Κάλβερτ-Λιούιν, με τον Άγγλο να σπρώχνει όμως πρώτα τον Αργεντίνο, όσο και για αυτά που εκτυλίχθηκαν πριν από το πρώτο γκολ των φιλοξενούμενων.
Calvert-Lewin doesn’t even get any of the ball. Arm to the face, obstructing the clearance that leads directly to the goal. Where the FUCK was VAR. pic.twitter.com/6DDZ94YVehApril 13, 2026
Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός τεχνικός σημείωσε πως το τέρμα του Οκαφόρ ξεκινάει από επιθετικό φάουλ, καθώς ο Λιούιν χτύπησε με τον αγκώνα του τον Λένι Γιορό στο κεφάλι, κάτι που έμεινε ατιμώρητο τόσο από το διαιτητή όσο και από το VAR. Ο Γάλλος αμυντικός ανέβηκε για να διώξει την μπάλα με κεφαλιά, αλλά ο Άγγλος διεθνής του έριξε αγκωνία, κάτι που θα έπρεπε να δωθεί ως παράβαση και, ως εκ τούτου, να μην είχε μετρήσει το γκολ.
Calvert lewin held his neck but he gets a red card😭😭😭😭pic.twitter.com/iHLdSV3UIJ https://t.co/N7mNegjI7a— utdZaïre (@utdrashy) April 13, 2026
«Δεν ξεκινήσαμε ιδιαίτερα καλά το παιχνίδι και προφανώς δεχτήκαμε γκολ όταν ο Λένι Γιορό δέχτηκε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. (Ο διαιτητής και το VAR) Δεν αποφάσισαν να ανατρέψουν αυτήν την απόφαση. Αυτή ήταν μια σημαντική στιγμή στο παιχνίδι».
«Δύο συνεχόμενα παιχνίδια, τέτοιες αποφάσεις πάνε κατά μας, αλλά αυτή ήταν μία από τις χειρότερες που έχω δει. Μπορείς να χτυπήσεις τον Λένι Γιορό με τον αγκώνα για το πρώτο γκολ, προφανώς με το χέρι ακουμπισμένο, μπορείς να ρίξεις το χέρι σου στο πρόσωπο του Μαρτίνεθ και μετά, καθώς χάνει την ισορροπία του εξαιτίας αυτού, να τον αποβάλλεις, επειδή έπιασε τα μαλλία του αντιπάλου του για να μην πέσει».
Carrick: "Two games in a row decisions like that go against but that one was one of the worst I've seen... You can elbow Yoro and you can throw your arm at Licha's face, he's off balance because of that. The worst of it is, he was sent over to overturn it, clear and obvious error. Shocking."
