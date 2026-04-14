Νόιερ: «Δεν ξέρω αν είμαι ο κορυφαίος όλων των εποχών, υπάρχουν κι άλλοι πέντε...»

Ο Μάνουελ Νόιερ δίστασε να χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως κορυφαίο γκολκίπερ όλων των εποχών κι έδωσε τη δική του «χρυσή» λίστα των GOAT κάτω από τα δοκάρια.

Για πολλούς θεωρείται ως ο τερματοφύλακας που άλλαξε τη θέση. Ο λεγόμενος «sweeper-keeper», ένα υβρίδιο μεταξύ τερματοφύλακα και λίμπερο που για μια δεκαπενταετία υπερασπίζεται με σθένος την εστία της Μπάγερν Μονάχου. Ο λόγος φυσικά για τον Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος χάρη σε μια εντυπωσιακή καριέρα θεωρείται ως ένας από τους επικρατέστερους υποψήφιους για τον τίτλο του GOAT στη θέση του.

Κληθείς πάντως να δώσει τη δική του απάντηση στο ερώτημα για τον κορυφαίο τερματοφύλακα όλων των εποχών, ο αρχηγός της Μπάγερν επέλεξε το δρόμο της μετριοφροσύνης. Σε σχετική ερώτηση που του τέθηκε στη συνέντευξη Τύπου πριν από τη ρεβάνς με τη Ρεάλ για τους «8» του Champions League, ο Νόιερ δίστασε να χαρακτηρίσει τον εαυτό του ως τον κορυφαίο και ονομάτισε τη δική του χρυσή πεντάδα που μάχεται για αυτό το προνόμιο.

«Είναι δύσκολο να το πω, ο καθένας έχει το δικό του στυλ» απάντησε αρχικά. «Πέτερ Σμάιχελ, Όλιβερ Καν, Ίκερ Κασίγιας, Τζανλουίτζι Μπουφόν, και υπάρχει επίσης ο Τιμπό Κουρτουά. Είναι κρίμα που δεν μπορεί να παίξει, γιατί ανήκει σε ένα τέτοιο ματς» συμπλήρωσε για τον Βέλγο γκολκίπερ της Ρεάλ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν θα μπορέσει να δώσει το παρών στο Μόναχο.