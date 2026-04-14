Η ήττα από τη Λιντς στο Μάντσεστερ έχει ενοχλήσει τους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ, με το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της ομάδας να μοιάζει επισφαλές.

Η Λιντς απέδρασε από την έδρα της Γιουνάιτεντ με 2-1 σε μια νίκη-ανάσα στη μάχη της παραμονής, που την απομάκρυνε από την επικίνδυνη ζώνη. Στην αντίπερα όχθη, η εντός έδρας ήττα των Κόκκινων Διαβόλων δημιούργησε αμφιβολία στο πρόσωπο του Μάικλ Κάρικ.

Σύμφωνα με το GiveMeSport, η διοίκηση της Γιουνάιτεντ εκφράζει τον προβληματισμό της για την εν λόγω ήττα, καθώς αφενός προήλθε από μια ομάδα που είναι χαμηλά στη βαθμολογία και αφετέρου η ομάδα της βορειοδυτικής Αγγλίας έχει συγκάτοικο πλέον την Άστον Βίλα, στην τρίτη θέση με 55 βαθμούς.

Το αγγλικό μέσο θεωρεί πως η διοίκηση του συλλόγου θα κινηθεί το καλοκαίρι για την απόκτηση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, που αυτή τη στιγμή είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γερμανίας.

Την άποψη πως η Μάντσεστερ χρειάζεται κάτι... καλύτερο από τον Κάρικ, δείχνει να ασπάζεται και ο παλιός θρύλος του συλλόγου, Γκάρι Νέβιλ, ο οποίος υποστηρίζει πως το νυν πλάνο θα πρέπει να στηριχτεί εφόσον η ομάδα βγει τρίτη και λιγοστέψουν οι υποψήφιες επιλογές.

Να σημειωθεί πως στο... τραπέζι υπάρχουν και τα ονόματα των Ρομπέρτο Μαρτίνεθ και Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ωστόσο ο Νάγκελσμαν φαντάζει το πρώτο φαβορί, σε ενδεχόμενη απομάκρυνση του Κάρικ.