Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup Ευρώπης: H Παρί έκανε το back to back!

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η κυρίαρχος του παιχνιδιού, καταφέρνοντας να λυγίσει την Άστον Βίλα με 2-1 και να κατακτήσει το UEFA Super Cup για δεύτερη φορά στην ιστορία της.

Το UEFA Super Cup δεν άλλαξε χέρια! Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ανώτερη από τη ψυχωμένη Άστον Βίλα που έδωσε τη μάχη της, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα. 2-1 το τελικό σκορ του παιχνιδιού με τους Γάλλους να επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά πως είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.

Ο Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ στο 20' δίνοντας το προβάδισμα στους Παριζιάνους με ωραίο σουτ. Ο 18χρόνος Μάντζο της Άστον Βίλα ισοφάρισε λίγο πριν το ημίχρονο σε 1-1, ωστόσο η Παρί είπε τη τελευταία της λέξη στο 61' με σκόρερ τον Ντουέ.

Το ματς δεν άλλαξε σκορ μέχρι το τέλος και η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη φορά UEFA το Super Cup.

Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup Ευρώπης