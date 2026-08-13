Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup Ευρώπης: H Παρί έκανε το back to back!
Το UEFA Super Cup δεν άλλαξε χέρια! Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν ανώτερη από τη ψυχωμένη Άστον Βίλα που έδωσε τη μάχη της, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα. 2-1 το τελικό σκορ του παιχνιδιού με τους Γάλλους να επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά πως είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.
Ο Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ στο 20' δίνοντας το προβάδισμα στους Παριζιάνους με ωραίο σουτ. Ο 18χρόνος Μάντζο της Άστον Βίλα ισοφάρισε λίγο πριν το ημίχρονο σε 1-1, ωστόσο η Παρί είπε τη τελευταία της λέξη στο 61' με σκόρερ τον Ντουέ.
Το ματς δεν άλλαξε σκορ μέχρι το τέλος και η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη φορά UEFA το Super Cup.
Η Χρυσή Βίβλος του Super Cup Ευρώπης
- 6 κατακτήσεις Ρεάλ (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)
- 5 κατακτήσεις Μίλαν (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), Μπαρτσελόνα (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)
- 4 κατακτήσεις Λίβερπουλ (1977, 2001, 2005, 2019)
- 3 κατακτήσεις Ατλέτικο (2010, 2012, 2018)
- 2 κατακτήσεις Άντερλεχτ (1976, 1978), Άγιαξ (1973, 1995), Γιουβέντους (1984, 1996), Βαλένθια (1980, 2004), Μπάγερν (2013, 2020), Τσέλσι (1998, 2021)
- 1 κατάκτηση Ντινάμο Κιέβου (1975), Νότιγχαμ (1979), Άστον Βίλα (1982), Αμπερντίν (1983), Πόρτο (1987), Μέχελεν (1988), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1991), Πάρμα (1993), Λάτσιο (1999), Γαλατάσαραϊ (2000), Σεβίλλη (2006), Ζενίτ (2008), Μάντσεστερ Σίτι (2023), Παρί Σεν Ζερμέν (2025,2026)
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