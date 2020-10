Η FA δεν τιμωρεί τον Πίκφορντ για το «δολοφονικό» τάκλιν στον Φαν Ντάικ!

Οι άνθρωποι της FA, είδαν και εξέτασαν ξανά την επίμαχη φάση, στο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, η οποία προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό του αμυντικού της Λίβερπουλ, Βέρτζιλ Φαν Ντάικ.

Η απόφαση τους, εξέπληξε αρκετούς, καθώς γνωστοποιήθηκε πως ο Πίκφορντ, δεν θα τεθεί αντιμέτωπος με εκ των υστέρων τιμωρία από τα αγγλικά όργανα για την κίνησή του.

Πάντως, όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Αγγλος πορτιέρε, βρίσκεται σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, για το σκληρό αυτό μαρκάρισμα...

BREAKING: Jordan Pickford will face no retrospective action over his challenge on Virgil van Dijk on Saturday

