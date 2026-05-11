Η Λίβερπουλ αποκάλυψε το συγκινητικό μνημείο προς τιμήν των Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα

Η Λίβερπουλ έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το μνημείο που θα τοποθετηθεί στο Άνφιλντ, προς τιμήν του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα.

Η Λίβερπουλ αποφάσισε να αποτίσει φόρο τιμής στον αείμνηστο Ντιόγκο Ζότα και τον αδελφό του, Αντρέ Σίλβα, οι οποίοι βρήκαν τραγικό θάνατο τον περασμένο Ιούλιο, αποκαλύπτοντας τα σχέδιά της για ένα μόνιμο μνημείο που θα τοποθετηθεί στο Άνφιλντ.

Με τίτλο «Forever 20» (Για πάντα 20), το μνημείο αυτό θα τιμά τη ζωή τους, τον δεσμό τους, την αγάπη, αλλά και τον σεβασμό που νιώθουν η οικογένεια, οι συμπαίκτες και οι υποστηρικτές του συλλόγου σε όλο τον κόσμο προς τα αδέρφια.

Στο κέντρο του θα υπάρχει ένα γλυπτό σε σχήμα καρδιάς, σε ένδειξη τιμής στον εμβληματικό πανηγυρισμό του αδικοχαμένου Πορτογάλου, ενώ από διαφορετικές οπτικές γωνίες θα αποκαλύπτονται επίσης οι αριθμοί 20 και 30, οι οποίοι κοσμούσαν το πίσω μέρος των φανελών των αδελφών.

Θα περιλαμβάνει επίσης τους στίχους του διάσημου τραγουδιού που έβγαλαν οι φίλοι των «reds» υπέρ του Ζότα και το οποίο εξακολουθούν να τραγουδούν σε κάθε παιχνίδι στο 20ό λεπτό.

Liverpool release images of the new permanent memorial at Anfield in tribute to Diogo Jota and his brother André Silva.❤️



🗣️ “Titled 'Forever 20', it celebrates their lives, their bond, and the love and respect felt by family, teammates and supporters across the world.



Ο σύλλογος θα παράσχει περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με το πότε θα γίνουν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του γλυπτού, αλλά μπορεί να επιβεβαιώσει ότι θα τοποθετηθεί στην 97η Λεωφόρο, όπου χιλιάδες φυσικά μνημεία, συμπεριλαμβανομένων λουλουδιών, κασκόλ, έργων τέχνης, καρτών, πανό και φανελών αντίπαλων ομάδων τοποθετήθηκαν για να δημιουργήσουν έναν συγκινητικό χώρο τιμής, αμέσως μετά τον θάνατο τους.

Το έργο τέχνης θα στέκεται πάνω σε μια πέτρινη βάση με όψη Granby Rock, στην οποία θα είναι χαραγμένη με λέιζερ μια αφιέρωση και στους δύο αδελφούς, και στην οποία θα είναι ενσωματωμένα πολλά από τα φυσικά μνημεία που παρέμειναν στο Άνφιλντ.

Θα περιλαμβάνει επίσης προσωπικές αναφορές που αντικατοπτρίζουν τη ζωή του Ντιόγκο πέρα ​​από το ποδόσφαιρο, συμπεριλαμβανομένης μιας λεπτομέρειας από το χειριστήριο παιχνιδιών που ακουμπάει στο βάθρο, και θα χρησιμεύει ως μόνιμο σύμβολο αγάπης, ενότητας και μνήμης, και ένα μέρος όπου όλοι μπορούν να συλλογιστούν, να θυμηθούν και να αποτίσουν φόρο τιμής.