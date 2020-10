Από το κακό στο χειρότερο η κατάσταση στα μετόπισθεν των «κόκκινων» μετά το ντέρμπι με την Έβερτον...

Με εξαίρεση τον Τιάγκο Αλκάνταρα που ευτυχώς για εκείνον και για την ομάδα του δεν έχει κάτι σοβαρό μετά το τρομακτικό τάκλιν που του έκανε ο Ριτσάρλισον με ψηλά το πόδι, τον Φαν Ντάικ φαίνεται πως ακολουθεί ο Μάτιπ που επισκέφθηκε το νοσοκομείο για εξετάσεις, το πρωί της Δευτέρας.

Η φημολογία που τον ήθελε να έχει ενημερώσει για πόνους και ενοχλήσεις φαίνεται ότι ευσταθεί κι έτσι ο ποδοσφαιριστής πήγε να κάνει εξετάσεις προκειμένου να ξέρει και ο Κλοπ τι τον περιμένει το προσεχές διάστημα για την άμυνα της ομάδας του...

- BREAKING

Rumours that Joël Matip left the field on Saturday complaining of an injury & needs a scan to asses the damage. Here he is, arriving at a Liverpool hospital moments ago. pic.twitter.com/7EPc9TksoY

— Watch LFC (@Watch_LFC) October 19, 2020