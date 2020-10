Ο Ολλανδός αμυντικός μετά το σκληρό, άτσαλο και επικίνδυνο χτύπημα που δέχθηκε από τον Τζόρνταν Πίκφορντ στο δεξί γόνατο λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου στο πρόσφατο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, καλείται πλέον να μπει στο χειρουργείο προς αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη στον χιαστό του.

Η Λίβερπουλ επισημοποίησε το απόγευμα της Κυριακής πως ο ποδοσφαιριστής χρειάζεται να μπει στο χειρουργείο, όμως, δεν έγινε λόγος για το διάστημα της απουσίας του. Ναι μεν οι «κόκκινοι» θέλουν να πιστεύουν πως η δύναμη του Φαν Ντάικ θα παίξει ρόλο και στην περίοδο της αποθεραπείας του για να προλάβει να ξαναπαίξει τη φετινή σεζόν, όμως, τα πράγματα ενδεχομένως να είναι αρκετά πιο σοβαρά για τον ποδοσφαιριστή...

Οι πρώτες πληροφορίες που κυκλοφόρησαν από το βράδυ του Σαββάτου αναφορικά με την κατάσταση του Φαν Ντάικ από το τηλεοπτικό δίκτυο beINSports, έκαναν λόγο για απουσία του παίκτη από τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για τους επόμενους 7-8 μήνες! Και μπορεί κάποιος να ισχυριστεί σε αυτό ότι είναι πλέον τόσο προηγμένη η τεχνολογία και η ιατρική στο αθλητικό κομμάτι που αυτό το χρονικό διάστημα φαντάζει τεράστιο και δεδομένα θα είναι μικρότερο, ωστόσο, υπάρχουν αναφορές στον βρετανικό Τύπο που... τρομάζουν.

Η Daily Mirror αναφέρει πως πρόκειται για ρήξη χιαστού και ζημιά στον μυ του γονάτου που φτάνει στον 3ο βαθμό, πράγμα που σημαίνει ότι πρόκειται για την χειρότερη δυνατή κατάσταση και η χειρουργική επέμβαση θα είναι τέτοια που θα αναδιαμορφώσει τον χιαστό του και θα ουσιαστικά θα είναι... ένα νέο γόνατο από εδώ και στο εξής.

Προφανώς ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να επιδείξει τεράστια προσοχή, ενδεχομένως το πρώτο διάστημα να έχει και το φόβο, να μη βάζει τα πόδια του στη φωτιά έπειτα από αυτό του συνέβη. Μπορεί να επιστρέψει και να μην είναι ποτέ ξανά ο ίδιος, μπορεί να καταφέρει όμως και να μη χάσει τον ποδοσφαιρικό εαυτό του όταν θα ξαναπατήσει στο χορτάρι... Αυτό θα το δούμε σε μερικούς μήνες...

Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα πρέπει να περικλείεται η κουβέντα μονάχα γύρω από το πρωτάθλημα και την απώλεια του υπόλοιπου κομματιού της σεζόν από τον Φαν Ντάικ, αλλά είναι αρκετά πιθανό πλέον να χάσει και το Euro... 2020 που πήρε αναβολή για το 2021! Αν χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης μέχρι τον Μάιο, ποιος του εγγυάται ότι θα είναι στην κατάσταση που απαιτείται για να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πόσο θα μπορεί να στηριχθεί πάνω του ο ομοσπονδιακός κόουτς και να είναι σίγουρος για την επιλογή του;

What a man. What a player. A huge miss not only to Liverpool but also to the Premier League.

