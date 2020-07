Συμβαίνει σπάνια, γι' αυτό και όταν συμβαίνει, συνιστά είδηση. Το λάθος του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ που οδήγησε την Άρσεναλ στην ισοφάριση και της έδωσε το έναυσμα για την ανατροπή κόντρα στην Λίβερπουλ, κάθισε λίγο... βαρύ στο στομάχι του Ολλανδού αμυντικού.

Οι Κόκκινοι δεν μπορούν πλέον να φτάσουν τους εκατό βαθμούς στα δύο παιχνίδια που απομένουν, στα οποία όμως θα κυνηγήσουν τη νίκη, όπως επισήμανε και ο... μοιραίος Φαν Ντάικ.

«Τα λάθη συμβαίνουν. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Αυτό που έχει σημασία, όμως, είναι το πώς αντιδράς σε αυτά. Δύο σπουδαία ματς μέχρι το τέλος, ας τελειώσουμε δυνατά! Δεν μπορώ να περιμένω μέχρι την επόμενη Τετάρτη!» έγραψε στο προφίλ του ο Ολλανδός, ο οποίος μόλις για πρώτη φορά φέτος... οδήγησε με λάθος του σε γκολ τον αντίπαλο. Συνολικά, αυτό έχει συμβεί μόλις δύο φορές (!), από τότε που φοράει την φανέλα της Λίβερπουλ.

Η αναφορά για την «επόμενη Τετάρτη» έχει να κάνει με τον αγώνα κόντρα στην Τσέλσι (22/07, 22:15), στον οποίο και θα γίνει η απονομή του πρωταθλήματος στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ και, μάλιστα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Kop.

Mistakes happen. That’s part of football. But it’s how you react to them that matters. Two big games to go, let’s finish strong! Can’t wait for next Wednesday! pic.twitter.com/E7kXHwT23x

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 15, 2020