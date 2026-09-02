Ξένα δημοσιέυματα αναφέρουν πως η Λίβερπουλ μπορεί να έχει συμβάλει στην αποτυχημένη μεταγραφή του Λαμίν Καμαρά στην Τσέλσι, η οποία ματαιώθηκε λίγα λεπτά πριν το κλείσιμο του μεταγραφικού παραθύρου στην Αγγλία.

Δημοσιέυματα από το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν πως η Λίβερπουλ μπορεί να έπαιξε κάποιο ρόλο στην αποτυχημένη μεταγραφή του Λαμίν Καμαρά στην Τσέλσι, η οποία χάλασε κυριολεκτικά στο... παρά πέντε, αφήνοντας ξεκρέμαστους τους Λονδρέζους.

Αναλυτικότερα, ο μέσος της Μονακό έχει συνδεθεί με τους «Reds» εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν ήταν στα σχέδια τους να τον υπογράψουν αυτό το καλοκαίρι. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του «TalkSPORT», η Λίβερπουλ είχε ενημερώσει τον Καμαρά ότι θα μπορούσε να τον υπογράψει το 2027, αν εκείνος παρέμενε στον γαλλικό σύλλογο έως τότε.

Το ρεπορτάζ τονίζει ότι ο σύλλογος από το Merseyside δεν είχε καμία άμεση επιρροή στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τσέλσι και της Μονακό, οι οποίες κατέρρευσαν θεαματικά τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου, ωστόσο η «υπόσχεση» της ομάδας στον 22χρόνο Σενεγαλέζο μπορεί να έπαιξε τον ρόλο του.

Θυμίζουμε ότι ο σύλλογος της Ligue 1 υπαναχώρησε από τη συμφωνία με την Τσέλσι, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χρήματα που χρειαζόταν από την πώληση του Φολαρίν Μπαλογκάν στην Έβερτον, αλλά ο Αμερικανός επιθετικός αρνήθηκε να ενταχθεί στα «ζαχαρωτά», χαλώντας ταυτόχρονα τον μεταγραφικό σχεδιασμό τριών ομάδων.