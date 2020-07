Μια φωτογραφία που διέρρευσε αποκαλύπτει τα σχέδια που κάνουν οι άνθρωποι του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ για τη φιέστα που θα λάβει χώρα την επόμενη Τετάρτη, μετά το παιχνίδι με την Τσέλσι.

Ο Κλοπ και οι παίκτες του θα παραλάβουν επιτέλους το τρόπαιο της Premier League για πρώτη φορά έπειτα από 30 χρόνια έχοντας γράψει τρομερή ιστορία εν έτει 2020 με την επαναφορά του συλλόγου στην κορυφή.

Η φιέστα θα γίνει στο Kop σε ειδικό stage που θα στηθεί εκεί, ενώ, λέγεται ότι θα κλείσουν τα φώτα στο γήπεδο και θα υπάρξει lights-show, με πυροτεχνήματα και βεγγαλικά!

A podium is getting built on the Kop for the Premier League trophy presentation after the Chelsea game.

The ground will go into darkness and a massive lights show will start with pyrotechnics on every roof. It's going to be an iconic moment. #LFC #LFCchampions pic.twitter.com/zztleJapTR

— Jonathan Higgins (@Jhiggins3) July 14, 2020