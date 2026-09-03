Η UEFA φέρνει μια ξεχωριστή καινοτομία στο Champions League, μετατρέποντας το ντεμπούτο κάθε ποδοσφαιριστή σε ένα μοναδικό αναμνηστικό με ιδιαίτερη συλλεκτική αξία.

Μια ιδιαίτερη καινοτομία, που συνδέει τις μεγάλες στιγμές του Champions League με τον κόσμο των συλλεκτικών αντικειμένων, κάνει την εμφάνισή της από τη σεζόν 2026-27. Για πρώτη φορά, κάθε ποδοσφαιριστής που πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση θα αγωνίζεται έχοντας στη φανέλα του ένα ειδικό σήμα.

Πρόκειται για τα λεγόμενα «Debut patches», τα οποία εισάγονται στο πλαίσιο της συνεργασίας της UEFA με τη Fanatics. Το ειδικό έμβλημα θα τοποθετείται στο μανίκι της φανέλας και θα συνδυάζει τη λέξη «debut» με το χαρακτηριστικό λογότυπο του Champions League, τη γνωστή «starball».

Η ιστορία του συγκεκριμένου patch, όμως, δεν θα ολοκληρώνεται με το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα. Μετά την παρθενική εμφάνιση του ποδοσφαιριστή στη διοργάνωση, το σήμα θα αφαιρείται από τη φανέλα και θα παραδίδεται στην Topps, εταιρεία συλλεκτικών καρτών που ανήκει στη Fanatics.

Αφού προηγηθεί η απαραίτητη διαδικασία πιστοποίησης της αυθεντικότητάς του, το patch θα ενσωματώνεται σε μία μοναδική συλλεκτική κάρτα, η οποία θα φέρει και την υπογραφή του ίδιου του παίκτη. Κάθε τέτοια κάρτα θα είναι μοναδική, γεγονός που αναμένεται να εκτοξεύσει τη συλλεκτική και, ενδεχομένως, την εμπορική αξία της.

Υπάρχει, μάλιστα, σαφής κανόνας για το ποιος θεωρείται ότι πραγματοποίησε το ντεμπούτο του. Το patch θα δικαιούνται όχι μόνο όσοι βρίσκονται στην αρχική ενδεκάδα, αλλά και οι ποδοσφαιριστές που θα περάσουν ως αλλαγή και θα καταγράψουν τα πρώτα τους αγωνιστικά λεπτά στο Champions League. Αντίθετα, ένας παίκτης που θα συμπεριληφθεί για πρώτη φορά στην αποστολή αλλά θα παραμείνει στον πάγκο, θα πρέπει να περιμένει μέχρι την πραγματική πρώτη συμμετοχή του.

Η ιδέα δεν αποτελεί κάτι εντελώς καινούργιο για τη Fanatics. Τα «Debut patches» χρησιμοποιήθηκαν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, με τον Λαμίν Γιαμάλ να είναι μεταξύ των αστέρων που φόρεσαν το ειδικό σήμα. Η συγκεκριμένη πρακτική είχε ξεκινήσει από το Major League Baseball και στη συνέχεια επεκτάθηκε, μεταξύ άλλων, σε NFL, NBA, Bundesliga, Formula 1, MLS, UFC και WWE.

Η αξία που μπορούν να αποκτήσουν τέτοιου είδους κάρτες είναι εντυπωσιακή. Η κάρτα του Πολ Σκινς (μπέιζμπολ), με το patch από το ντεμπούτο του στο MLB, πωλήθηκε τον Μάρτιο του 2025 έναντι 1,1 εκατ. δολαρίων, δημιουργώντας ένα χαρακτηριστικό προηγούμενο για τη συγκεκριμένη αγορά.

Σε αντίθεση με τα patches του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εκείνα του Champions League αναμένεται να κυκλοφορήσουν σε συλλεκτικές κάρτες ήδη μέσα στη φετινή σεζόν, χάρη στην υφιστάμενη συνεργασία UEFA και Fanatics, η οποία μάλιστα πρόκειται να επεκταθεί για έξι ακόμη χρόνια, έως το 2033.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται και στα μεγάλα ονόματα που δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ στο Champions League. Ο Γιαν Ντιομαντέ, ο οποίος μετακινήθηκε από τη Λειψία στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 140 εκατ. ευρώ, είναι ένας από τους παίκτες που μπορούν να φορέσουν το ξεχωριστό patch. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται ο Κάρλος Μπαλέμπα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και οι Ζερεμί Ζακέ και Βίκτορ Μουνιόθ της Λίβερπουλ.