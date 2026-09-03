Η FIFA παρουσίασε οικονομικά στοιχεία για την ποδοσφαιρική βιομηχανία μετά τη διεξαγωγή του Μουντιάλ 2026.

Το ποδόσφαιρο είναι μία βαριά βιομηχανία πλέον. Το Μουντιάλ 2026 είχε τρομερή τηλεθέαση, εμπορική επιτυχία και φυσικά με τη λήξη του η αγορά πήρε φωτιά. Το ίδιο συμβαίνει έπειτα από κάθε Μουντιάλ, αλλά και Euro. Φυσικά τα ποσά πλέον έχουν ξεφύγει και η FIFA στα στοιχεία που παρουσίασε, ανέφερε ότι 267 παίκτες που αγωνίστηκαν στο Μουντιάλ 2026 άλλαξαν ομάδα και διακινήθηκαν 3,3 δις δολάρια για τους συγκεκριμένους!

Αναλυτικά όσα αναφέρει η FIFA: «Το ανδρικό ποδόσφαιρο φτάνει σε νέα ύψη, με περισσότερα από 9,89 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ να δαπανώνται σε μεταγραφές και πάνω από 12.500 καταγεγραμμένες διεθνείς μεταγραφές.

Η FIFA δημοσίευσε σήμερα την Έκθεση Διεθνών Μεταγραφών (1 Ιουνίου - 2 Σεπτεμβρίου 2026), η οποία παρέχει μια ανάλυση της δραστηριότητας διεθνών μεταγραφών παικτών κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου στα μέσα του 2026. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν τον σημαντικό αντίκτυπο του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA στις μεταγραφές στο ανδρικό ποδόσφαιρο.

Πέρα από το γεγονός ότι αποτελεί την κορωνίδα του διεθνούς ανδρικού ποδοσφαίρου, το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 έχει εδραιωθεί ως ένα σημαντικό γεγονός, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους παίκτες στη μεταγραφική αφορά.

Συνολικά, 267 παίκτες από 47 εθνικότητες που συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 άλλαξαν ομάδες κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου στα μέσα του έτους, με τις μεταγραφές τους να αντιπροσωπεύουν συνολικά περισσότερα από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Από καταξιωμένους αστέρες που επιβεβαιώνουν την παρουσία τους στο υψηλότερο επίπεδο μέχρι ανερχόμενα ταλέντα που αφήνουν το στίγμα τους στην παγκόσμια σκηνή, αρκετοί παίκτες που συμμετείχαν στο τουρνουά έχουν στη συνέχεια κάνει σημαντικές μεταγραφές σε νέους συλλόγους.

Το επαγγελματικό ανδρικό ποδόσφαιρο σημείωσε ένα ακόμη ορόσημο, με περισσότερα από 9,89 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ να δαπανώνται σε μεταγραφές, το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ. Περισσότερες από 12.500 διεθνείς μεταγραφές καταγράφηκαν σε όλο τον κόσμο, σημειώνοντας επίσης νέο ρεκόρ για τον αριθμό των μεταγραφών κατά τη διάρκεια ενός παραθύρου στα μέσα του έτους.

Οι αγγλικοί σύλλογοι ηγήθηκαν των δαπανών, με περισσότερα από 3,02 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ να επενδύονται. Ακολούθησαν οι ιταλικοί σύλλογοι με 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ, μπροστά από την Ισπανία (940 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), τη Γερμανία (904 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) και τη Γαλλία (641 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ). Οι σύλλογοι από την Αγγλία ολοκλήρωσαν επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό εισερχόμενων μεταγραφών, ακολουθούμενοι από συλλόγους από την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Οι γαλλικοί σύλλογοι έλαβαν τη μεγαλύτερη συνολική αξία σε μεταγραφικά κέρδη, με 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ακολουθούμενοι από εκείνους στην Αγγλία (1,43 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), τη Γερμανία (1,02 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ), την Ισπανία (773 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) και την Πορτογαλία (642 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη κλίμακα και την παγκόσμια εμβέλεια της διεθνούς αγοράς μεταγραφών και, μετά από ένα Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA που έφερε κοντά τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου στη μεγαλύτερη σκηνή του ποδοσφαίρου, καταδεικνύουν πώς οι επιδόσεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπορούν να μεταφραστούν σε νέες ευκαιρίες σε επίπεδο συλλόγων».