Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram αποχαιρέτησε ο Μάικλ Κάρικ την αγαπημένη του, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η εποχή του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έληξε και επίσημα την Πέμπτη (12/11) και πλέον, τα ηνία θα αναλάβει ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Παρά το ιδανικό φινάλε της περασμένης χρονιάς, όταν ο Κάρικ εξασφάλισε στους «κόκκινους διαβόλους» την παρουσία τους στη League Phase του Champions League, η φετινή αγωνιστική περίοδος εξελίχθηκε εντελώς διαφορετικά. Οι εμφανίσεις της ομάδας δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, με τον απολογισμό των πρώτων δέκα αγωνιστικών να περιλαμβάνει μόλις... ένα θετικό αποτέλεσμα.



Η εξέλιξη αυτή έβαλε πρόωρα τέλος στη συνεργασία των δύο πλευρών, με τον Κάρικ να αποχωρεί από το «Ολντ Τράφορντ» χωρίς να προλάβει να συμπληρώσει έναν χρόνο στον πάγκο. Ο ίδιος ωστόσο, επέλεξε να αποχαιρητήσει τον αγαπημένο του σύλλογο με ένα συγκινητικό μήνυμα και απευθύνθηκε στους παίκτες, τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε και τους φιλάθλους της Γιουνάιτεντ.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Αγαπητοί οπαδοί της Γιουνάιτεντ,

Είχα το τεράστιο προνόμιο να ηγηθώ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, της ποδοσφαιρικής ομάδας που αγαπώ. Είναι ελάχιστοι αυτοί που καταφέρνουν να το ζήσουν και να το νιώσουν αυτό, και γι’ αυτό είμαι απίστευτα ευγνώμων.

Μαζί με αυτό έρχεται και τεράστια ευθύνη, και για να βρίσκεσαι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πρέπει να κατανοείς ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Είναι διαφορετικά από οπουδήποτε αλλού.

Τελικά, πρέπει να πιέζεις τον εαυτό σου για να γίνεις ο καλύτερος, αλλά υπάρχει μια κουλτούρα, υπάρχουν αξίες και συμπεριφορές με τις οποίες πρέπει να ζεις και να σέβεσαι, οι οποίες έχουν χτιστεί σε βάθος χρόνου.

Είναι ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος μοναδικός, με υπόσταση και ιστορία που δεν μπορούν να αγνοηθούν. Αυτό ήταν που με ενέπνεε κάθε μέρα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους.

Πρέπει να πω ότι είστε μια ξεχωριστή, σπάνια ράτσα. Περάσαμε υπέροχες στιγμές φέτος και ζήσαμε γεγονότα που θα θυμόμαστε όλοι. Το καλύτερο πράγμα στη θέση μου ήταν να βλέπω τόσους πολλούς από εσάς να χάνεστε μέσα στο συναίσθημα εκείνων των στιγμών, φεύγοντας από το γήπεδο με ανυπομονησία να επιστρέψετε ξανά την επόμενη φορά.

Ήθελα απλώς να σας δώσω κάτι πίσω. Αυτή η αγάπη δεν πεθαίνει ποτέ.

Ξέρω ότι δεν είχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα τελευταία, αλλά δεν μου δείξατε τίποτα άλλο πέρα από αγάπη και στήριξη σε στιγμές που το πιο εύκολο πράγμα, και αυτό που θα έκαναν οι περισσότεροι, θα ήταν να γυρίσουν την πλάτη.

Αυτό σημαίνει πολλά περισσότερα από μία ή δύο νίκες. Αυτό είναι που σας κάνει αυτό που είστε. Γι’ αυτό ερωτεύτηκα αυτόν τον σύλλογο πριν από τόσα χρόνια.

Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στο προπονητικό μου επιτελείο. Μου δώσατε ό,τι είχατε, κάθε μέρα, και δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα περισσότερο. Είμαι απίστευτα ευγνώμων για την αφοσίωση, τη σκληρή δουλειά και τη στήριξή σας σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Σε όλο το προσωπικό στα παρασκήνια, σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για αυτόν τον σύλλογο. Τόσο μεγάλο μέρος της δουλειάς σας περνά απαρατήρητο, αλλά ποτέ δεν μένει χωρίς εκτίμηση.

Και στους παίκτες, σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας και τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.

Δεν θέλω τίποτα λιγότερο από την επιτυχία για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Αυτός ο σύλλογος υπήρξε τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Θα είμαι πάντα περήφανος που έβαλα το δικό μου λιθαράκι και θα θέλω πάντα το καλύτερο γι’ αυτόν.

Θα είμαι κι εγώ εκεί μαζί σας από εδώ και πέρα, παρακολουθώντας από την άκρη και εμψυχώνοντας τα παιδιά. Μάικλ».