Champions League: Δείτε τα γκολ της βραδιάς
Η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε, με αρκετά γκολ και μεγάλα ματς.
Παρί Σεν Ζερμέν και Ρόμα έμειναν στο 2-2 στο Παρίσι, ενώ με το ίδιο αποτέλεσμα έληξε και το Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Λίβερπουλ έριξε τριάρα στη Μπριζ, η Λιλ έκανε την ανατροπή και επικράτησε 2-1 της Μπάγερν, τη νίκη με 2-0 πήρε και η Ίντερ κόντρα στη Στουτγκάρδη, όπως και η Ατλέτικο Μαδρίτης με το ίδιο σκορ επί της Βίκινγκ, ενώ η Φενέρμπαχτσε έφυγε με 1-0 από το Λονδίνο απέναντι στη Σαχτάρ.
Στα απογευματινά ματς, η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 4-1 τη Σαμπάχ και η Βιγιαρεάλ κέρδισε εκτός έδρας την Σλάβια Πράγας με 1-0.
Δείτε τα γκολ της 5ης αγωνιστικής:
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