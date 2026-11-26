Μήνυμα... συσπείρωσης από τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως η Γιουνάιτεντ πρέπει να μείνει ενωμένη.

Μόλις λίγες μέρες πέρασαν απο την σοκαριστική ήττα της Γιουνάιτεντ από τη Λίβερπουλ (4-0) και οι Reds Devils στην... πρεμιέρα του Ποτσετίνο στη League Phase του Champions League οι Red Devils αναδείχθηκαν ισόπαλοι κόντρα στη Σπόρτινγκ (2-2).

Μετά το σφύριγμα της λήξης ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μίλησε στο TNT αποκαλύπτωτας τι είπε ο Αργεντινός τεχνικός στο ημίχρονο αλλά και το γεγονός ότι η ομάδα πρέπει να επανέλθει σε τροχιά επιτυχιών στην Premier League.

Χαρακτηριστικά ο Μπρούνο Φερνάντες ανέφερε: «Στο ημίχρονο, ο προπονητής ζήτησε περισσότερη ένταση και περισσότερους παίκτες στην επίθεση. Από αυτό προήλθε το πρώτο γκολ. Χρειαζόμαστε βαθμούς για να προκριθούμε. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Τώρα είναι η στιγμή να επιστρέψουμε στην Premier League. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Πιστεύω ότι ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Παραχωρήσαμε ένα πέναλτι, το οποίο απέκρουσε ο Σενέ Λάμενς. Δώσαμε επίσης την ευκαιρία στον αντίπαλο να βγει σε μία-δύο αντεπιθέσεις, αλλά ήμασταν πολύ καλοί στις επιστροφές μας στην άμυνα. Δέχθηκε η ομάδα το γκολ, αλλά εξακολουθούσαμε να έχουμε τον έλεγχο του αγώνα. Δεν είχαμε αρκετούς παίκτες στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Στο δεύτερο ημίχρονο πετύχαμε δύο γκολ και εκείνη ήταν η στιγμή που έπρεπε να πιέσουμε ακόμη περισσότερο. Τα λάθη είναι μέρος του ποδοσφαίρου και από αυτά προκύπτουν γκολ. Όλοι πρέπει να αναλαμβάνουμε την ευθύνη τόσο για όσα κάνουμε καλά όσο και για όσα κάνουμε λάθος. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στις καλές αλλά και στις δύσκολες στιγμές».

Bruno Fernandes: “Now is the moment to get back to Premier League and understand that our position there is fragile”. “We need to really stick together and understand that we need to fight for our lives because, at the moment, that’s our situation”, told TNT. https://t.co/OqG4CTg7J3 November 26, 2026

Η Γιουνάιτεντ παλεύει για την... επιβίωσή της, καθώς βρίσκεται στη 19η θέση της βαθμολογίας και καλείται πάση θυσία να αντιδράσει, αν θέλει να αποφύγει τον υποβιβασμό. Η φετινή σεζόν εξελίσσεται σε εφιάλτη, με το ένα αρνητικό ρεκόρ να διαδέχεται το άλλο. Την ίδια στιγμή, αβέβαιο παραμένει και το μέλλον του Μπρούνο Φερνάντες, καθώς τα μεταγραφικά σενάρια γύρω από το όνομά του πληθαίνουν στα διεθνή Μέσα.