Το τυχερό γκολ του Μπρούνο Φερνάντες ενάντια στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας είχε... ηθικό αυτουργό τον ίδιο!

Ο Μπρούνο Φερνάντες βρήκε δίχτυα δύο φορές απέναντι στην πρώην ομάδα του, Σπόρτινγκ, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πάντως να μην παίρνει εντέλει το διπλό στη Λισαβόνα.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός σκόραρε δις μέσα σε ένα δίλεπτο (48', 50') με το δεύτερό του γκολ να έχει και δόση τύχη, καθώς από το μακρινό του σουτ, η μπάλα άλλαξε πορεία βρίσκοντας σε μία λακούβα μέσα στην περιοχή και ξεγέλασε τον Περέιρα.

Κάποιος παρατηρητικός δε, αντιλήφθηκε πως στο ακριβές σημείο όπου άλλαξε τροχιά η μπάλα, είχε πατήσει δευτερόλεπτα νωρίτερα με δύναμη ο ίδιος ο Φερνάντες! Κάπως έτσι δηλαδή, δημιούργησε ο ίδιος τη λακούβα που τον βοήθησε να σκοράρει αμέσως μετά...