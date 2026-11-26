Σπόρτινγκ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Η λακούβα που βοήθησε τον Φερνάντες, είχε δημιουργηθεί από τον ίδιο
Ο Μπρούνο Φερνάντες βρήκε δίχτυα δύο φορές απέναντι στην πρώην ομάδα του, Σπόρτινγκ, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πάντως να μην παίρνει εντέλει το διπλό στη Λισαβόνα.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός σκόραρε δις μέσα σε ένα δίλεπτο (48', 50') με το δεύτερό του γκολ να έχει και δόση τύχη, καθώς από το μακρινό του σουτ, η μπάλα άλλαξε πορεία βρίσκοντας σε μία λακούβα μέσα στην περιοχή και ξεγέλασε τον Περέιρα.
Κάποιος παρατηρητικός δε, αντιλήφθηκε πως στο ακριβές σημείο όπου άλλαξε τροχιά η μπάλα, είχε πατήσει δευτερόλεπτα νωρίτερα με δύναμη ο ίδιος ο Φερνάντες! Κάπως έτσι δηλαδή, δημιούργησε ο ίδιος τη λακούβα που τον βοήθησε να σκοράρει αμέσως μετά...
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https://t.co/3XwwmHlTgp— Pitch Obs (@PitchObs1221) November 26, 2026
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