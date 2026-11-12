Ο Μάικλ Κάρικ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά από απόφαση των διοικούντων της ομάδας, όπως ενημέρωσε επίσημα ο σύλλογος.

Φινάλε στη συνεργασία τους με τον Μάικλ Κάρικ αποφάσισαν να βάλουν οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Πέμπτη (12/11), έπειτα από συνεχή αρνητικά αποτελέσματα, όπως ενημέρωσε με κάθε επισημότητα ο σύλλογος.

Η εντός έδρας ισοπαλία με 4-4 απέναντι στην Άστον Βίλα την περασμένη Κυριακή (8/11) άφησε τους Κόκκινους Διαβόλους κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, στην 18η θέση (8β.) της φετινής Premier Leageue και όπως αποδείχθηκε αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του 45χρονου.

Πλέον και με βάση την πληθώρα των ρεπορτάζ, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο φέρεται ο επικρατέστερος να αναλάβει τους Red Devils, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για συμφωνία των δυο πλευρών και τη Γιουνάιτεντ να πληρώνει περί τα 10 εκατ. δολάρια στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ για να τον πάρει στο «Όλντ Τράφορντ».

Έτσι, ο Κάρικ αφήνει το κλαμπ στο οποίο ξεχώρισε ως ποδοσφαιριστής, έπειτα από 33 παιχνίδια στο τιμόνι, με απολογισμό 16 νίκες, 8 ισοπαλίες, 9 ήττες και γκολ 60 υπέρ και 48 κατά.