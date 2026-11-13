Ήταν ήδη γνωστό, τώρα έγινε και επίσημο και ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο συμφώνησε να αναλάβει το τιμόνι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο συμφώνησε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα αναλάβει τα καθήκοντά του ως προπονητής από τις 18 Νοεμβρίου.

Μετά την αποχώρηση του Μάικλ Κάρικ, οι «κόκκινοι διάβολοι» βρήκαν τον εκλεκτό που θα τον αντικαταστήσει, στο πρόσωπο του Αργεντινού τεχνικού, με τη συμφωνία να προβλέπει συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2029.

Όπως έχει κάνει γνωστό ο σύλλογος, ο Ποτσετίνο θα παραμείνει με την Εθνική των ΗΠΑ για τους επερχόμενους αγώνες της ομάδας και στη συνέχεια, θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να αναλάβει τα καθήκοντά του. Υπενθυμίζεται πως το έργο του δεν θα είναι εύκολο, καθώς ο επόμενος αγώνας της Γιουνάιτεντ μετά τη διακοπή, είναι εναντίον της Λίβερπουλ στο Άνφιλντ στις 22 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναφέρεται:

«Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο συμφώνησε να αναλάβει τα καθήκοντά του ως προπονητής της ανδρικής ομάδας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τις 18 Νοεμβρίου.

Ο σύλλογος κατέληξε σε συμφωνία με την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου των ΗΠΑ για την αποδέσμευση του Μαουρίσιο και του επιτελείου του μετά την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους στην Εθνική Ομάδα Ανδρών των ΗΠΑ.

Ο Αργεντινός είναι γνωστός για το υψηλής έντασης, επιθετικό στυλ ποδοσφαίρου του, την αφοσίωσή του στη δημιουργία ισχυρών, συνεκτικών ομάδων και το εξαιρετικό του ιστορικό στην ανάπτυξη μεμονωμένων παικτών.

Ο Ποτσετίνο έχει σταθερά τις καλύτερες επιδόσεις του στο υψηλότερο επίπεδο ποδοσφαίρου σε πολλά πρωταθλήματα. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην Εσπανιόλ το 2009, προτού ενταχθεί στη Σαουθάμπτον και πετύχει ρεκόρ βαθμών στην Πρέμιερ Λιγκ το 2014.

Κατά τη διάρκεια πέντε ολόκληρων σεζόν στην Τότεναμ, ο Ποτσετίνο καθιέρωσε την ομάδα ως μόνιμη διεκδικήτρια του Champions League της UEFA, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τέσσερις συνεχόμενες σεζόν και οδηγώντας την ομάδα στον πρώτο της τελικό στη διοργάνωση το 2019.

Το 2021, εντάχθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν, όπου κέρδισε τον τίτλο της Λιγκ 1, το Κύπελλο Γαλλίας και το Τρόπαιο των Πρωταθλητών πριν ενταχθεί στην Τσέλσι το 2023.

Πιο πρόσφατα οδήγησε την Εθνική Ομάδα Ανδρών των ΗΠΑ στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA».