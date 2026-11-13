Η εποχή του Μάικλ Κάρικ στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε στο τέλος της και μία νέα αρχίζει, αυτή του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα της σεζόν. Κάπως έτσι, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αναδείχθηκε η πρώτη επιλογή για να αντικαταστήσει τον Μάικλ Κάρικ, με τις δύο πλευρές να λέγεται πως έχουν προχωρήσει τις επαφές και να έχουν καταλήξει σε συμφωνία.

Όπως αποκάλυψε στο ρεπορτάζ του ο Ντέιβιντ Όρνστεϊν του «The Athletic», η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας μπορεί να γίνει ακόμη και σήμερα, Παρασκευή (13/11), ενώ το συμβόλαιο που έχει συμφωνηθεί, προβλέπει συνεργασία διάρκειας δυόμισι ετών.

Πριν ταξιδέψει στο Μάντσεστερ, ο 54χρονος πρώην προπονητής της Τότεναμ και της Τσέλσι, θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αγγλία και όπως αναφέρεται, η επιθυμία των ανθρώπων της Γιουνάιτεντ είναι να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας στο μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, στις 22 Νοεμβρίου, για την 11η αγωνιστική της Premier League.