Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Το «Athletic» αποκάλυψε τη διάρκεια του συμβολαίου του Ποτσετίνο
Η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα της σεζόν. Κάπως έτσι, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αναδείχθηκε η πρώτη επιλογή για να αντικαταστήσει τον Μάικλ Κάρικ, με τις δύο πλευρές να λέγεται πως έχουν προχωρήσει τις επαφές και να έχουν καταλήξει σε συμφωνία.
Όπως αποκάλυψε στο ρεπορτάζ του ο Ντέιβιντ Όρνστεϊν του «The Athletic», η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας μπορεί να γίνει ακόμη και σήμερα, Παρασκευή (13/11), ενώ το συμβόλαιο που έχει συμφωνηθεί, προβλέπει συνεργασία διάρκειας δυόμισι ετών.
Πριν ταξιδέψει στο Μάντσεστερ, ο 54χρονος πρώην προπονητής της Τότεναμ και της Τσέλσι, θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αγγλία και όπως αναφέρεται, η επιθυμία των ανθρώπων της Γιουνάιτεντ είναι να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας στο μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, στις 22 Νοεμβρίου, για την 11η αγωνιστική της Premier League.
Mauricio Pochettino to become Manchester United boss on 2.5yr contract. Deal until summer 2029 + 54yo expected to lead #USMNT over int’l break & then arrive at #MUFC in time for Liverpool. Announcement as soon as Friday. W/ @AdamCrafton_ @TheAthleticFC https://t.co/7BwWN81Epk— David Ornstein (@David_Ornstein) November 12, 2026
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