Άκρως απογοητευμένος ήταν ο Ρόι Κιν μετά τη συντριπτική ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-0 από τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ, τονίζοντας πως ήταν για... κλάματα, ενώ τα έβαλε και με τον Γκάρι Νέβιλ.

Τα όσα διαδραματίστηκαν εχθές (22/11) στο Άνφιλντ για την 11η αγωνιστική της Premier League, έχουν προκάλεσει απογοήτευση στις τάξεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στους φιλάθλους της και όχι μόνο.

Οι «κόκκινοι διάβολοι», με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο πλέον στο τιμόνι, γνώρισαν βαριά ήττα με 4-0 από τη Λίβερπουλ και βρίσκονται στην 19η θέση της Premier League και στη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Ρόι Κιν βλέποντας αυτή την εικόνα, έμοιαζε ασυγκράτητος, τονίζοντας πως η Γιουνάιτεντ ήταν απελπιστικά κακή.

«Αυτή η ομάδα, πριν από δύο χρόνια, τερμάτισε στη 15η θέση. Κατηγορούμε το διοικητικό συμβούλιο, τους ιδιοκτήτες, τους προπονητές. Πότε θα αναλάβουν οι παίκτες την ευθύνη; Η Λίβερπουλ θα έπρεπε πιθανότατα να είχε πετύχει οκτώ γκολ —ίσως και εννέα—, αν αναλογιστεί κανείς τις απίστευτες ευκαιρίες που δημιούργησε. Κι όμως, βγαίνουν όλοι από το γήπεδο και λένε ότι το 4-0 "δεν είναι και τόσο άσχημο"; Μου έρχεται να βρίσω με αυτά που ακούω. Η Γιουνάιτεντ ήταν, κατά τη γνώμη μου, απελπιστικά κακή. Απλά απαράδεκτη», τόνισε.



Στη συνέχεια, τα έβαλε και με τον Γκάρι Νέβιλ, επίσης πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: «Ο Νέβιλ είναι ικανοποιημένος με το 4-0; Θέλετε να μου πείτε ότι θα μπορούσαν να είχαν τα πάει καλύτερα; Το 4-0 "δεν είναι και τόσο άσχημο" όταν παίζεις με 10 παίκτες; Έχει τύχει ποτέ ομάδα να πάρει αποτέλεσμα παίζοντας με 10 παίκτες; Γίνεται! Άνθρωποι που έχουν αγωνιστεί για τον σύλλογο λένε ότι το 4-0 "δεν είναι και τόσο άσχημο"; Απίστευτο! Οι φίλαθλοι χειροκροτούν. Τι χειροκροτούν; Μια εμφάνιση για κλάματα», πρόσθεσε.