Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βυθίζεται στα χρέη, με τους οπαδούς να ζητούν αλλαγή ιδιοκτησίας αντί για νέο γήπεδο.

«Δεν θέλουμε νέο γήπεδο, θέλουμε νέους ιδιοκτήτες». Το μήνυμα των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στον σύλλογο, με την οικογένεια Γκλέιζερ να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας. Και όχι άδικα, αν αναλογιστεί κανείς την οικονομική και αγωνιστική πορεία των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Από την εξαγορά του συλλόγου το 2005, μέσω μιας συμφωνίας που φόρτωσε τη Γιουνάιτεντ με τεράστιο δανεισμό, μέχρι σήμερα, οι αριθμοί προκαλούν προβληματισμό. Το συνολικό χρέος έχει φτάσει περίπου τα 779 εκατομμύρια λίρες, ενώ οι ετήσιες επιβαρύνσεις από τόκους και χρηματοοικονομικά έξοδα εξακολουθούν να στερούν πολύτιμους πόρους από την ομάδα.

Η οικονομική αιμορραγία είναι ενδεικτική. Μόνο την προηγούμενη σεζόν, οι καθαρές πληρωμές τόκων έφτασαν τα 36,8 εκατομμύρια λίρες, ενώ άλλα 7,2 εκατομμύρια δαπανήθηκαν για έξοδα δανεισμού. Παράλληλα, η Γιουνάιτεντ κατέγραψε προ φόρων ζημίες 47 εκατομμυρίων λιρών, συνεχίζοντας ένα αρνητικό σερί επτά διαδοχικών οικονομικών χρήσεων.

Κι όλα αυτά για έναν σύλλογο που εξακολουθεί να έχει τεράστια εμπορική δύναμη, αλλά βλέπει το οικονομικό του προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών να εξαφανίζεται. Η τελευταία γνωστή δανειακή επιβάρυνση περιλαμβάνει και 200 εκατομμύρια λίρες από πιστωτικές γραμμές, ενώ η αναχρηματοδότηση μακροπρόθεσμων δανείων αύξησε περαιτέρω τις υποχρεώσεις.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η εικόνα είναι εξίσου απογοητευτική σε σχέση με το μέγεθος του συλλόγου. Μετά την αποχώρηση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, η Γιουνάιτεντ έχει κατακτήσει μόλις πέντε τρόπαια σε 13 χρόνια, παρά το γεγονός ότι έχει δαπανήσει περίπου 1,76 δισεκατομμύρια λίρες σε καθαρή μεταγραφική επένδυση μέσα σε 12 σεζόν.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση σχεδιάζει ένα νέο γήπεδο χωρητικότητας 100.000 θεατών, έχοντας ήδη αποκτήσει έκταση 25 στρεμμάτων έναντι 63,5 εκατομμυρίων λιρών. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν αυτή είναι πραγματικά η προτεραιότητα του συλλόγου.

Το πανό των οπαδών εκφράζει μια βαθύτερη αγωνία: η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ανάγκη μόνο από ένα εντυπωσιακό νέο σπίτι. Χρειάζεται πρώτα μια διοίκηση που θα βάλει το ποδόσφαιρο πάνω από τα οικονομικά βάρη της ιδιοκτησίας. Γιατί 21 χρόνια μετά την εξαγορά των Γκλέιζερ, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Old Trafford, αλλά σε αυτούς που διοικούν τον σύλλογο.

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