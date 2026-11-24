Ο Λένι Γιορό θα είναι πλέον διαθέσιμος για να αντιμετωπίσει την Μπρέντφορντ το Σάββατο για την Premier League, αφού η FA διαπίστωσε ότι αποβλήθηκε άδικα στο όγδοο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στη Λίβερπουλ.

H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχει διαθέσιμο τον Λένι Γιορό στο επόμενο ματς της 12ης αγωνιστικής της Premier League, κόντρα στη Μπρέντφορντ.

Όλα ξεκίνησαν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης στο Άνφιλντ, όταν ο παίκτης των «κόκκινων διαβόλων» αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, διότι έριξε κάτω τον Ίσακ και η ομάδα του συνέχισε με δέκα παίκτες. Στη συνέχεια, η Λίβερπουλ βρήκε τέσσερις φορές τα δίχτυα, βάζοντας σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τη Γιουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται στη 19η θέση της βαθμολογίας.

Ωστόσο, με σημερινή (24/11) ανακοίνωσή της η FA, η έφεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε δεκτή και ο Γιορό θα μπορέσει να αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η τιμωρία αποκλεισμού μίας αγωνιστικής του Λένι Γιόρο ακυρώθηκε, έπειτα από επιτυχημένη έφεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για λανθασμένη αποβολή.

Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Premier League με τη Λίβερπουλ, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, επειδή στέρησε από αντίπαλο προφανή ευκαιρία για επίτευξη γκολ.

Η ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή θα δημοσιεύσει προσεχώς το σκεπτικό της απόφασής της».

Έτσι, ο Γιόρο θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την Μπρέντφορντ, η οποία θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Αγγλίας στο «Ολντ Τράφορντ».