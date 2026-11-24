Η Premier League παραδέχθηκε το λάθος της με την κόκκινη στον Γιορό: Ανακοίνωσε την αναίρεση της τιμωρίας του Γάλλου
H Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχει διαθέσιμο τον Λένι Γιορό στο επόμενο ματς της 12ης αγωνιστικής της Premier League, κόντρα στη Μπρέντφορντ.
Όλα ξεκίνησαν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης στο Άνφιλντ, όταν ο παίκτης των «κόκκινων διαβόλων» αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, διότι έριξε κάτω τον Ίσακ και η ομάδα του συνέχισε με δέκα παίκτες. Στη συνέχεια, η Λίβερπουλ βρήκε τέσσερις φορές τα δίχτυα, βάζοντας σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τη Γιουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται στη 19η θέση της βαθμολογίας.
Ωστόσο, με σημερινή (24/11) ανακοίνωσή της η FA, η έφεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε δεκτή και ο Γιορό θα μπορέσει να αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας του.
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Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η τιμωρία αποκλεισμού μίας αγωνιστικής του Λένι Γιόρο ακυρώθηκε, έπειτα από επιτυχημένη έφεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για λανθασμένη αποβολή.
Ο ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Premier League με τη Λίβερπουλ, την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, επειδή στέρησε από αντίπαλο προφανή ευκαιρία για επίτευξη γκολ.
Η ανεξάρτητη Πειθαρχική Επιτροπή θα δημοσιεύσει προσεχώς το σκεπτικό της απόφασής της».
Έτσι, ο Γιόρο θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την Μπρέντφορντ, η οποία θα ξεκινήσει στις 15:00 ώρα Αγγλίας στο «Ολντ Τράφορντ».
🚨 OFFICIAL: Leny Yoro’s red card has been overturned. FA statement: “Leny Yoro’s one-match suspension has been removed following a successful claim of wrongful dismissal. The Manchester United player was sent off for denying an obvious goal scoring opportunity during their Premier League match against Liverpool on Sunday 22 November. The independent Regulatory Commission’s written reasons for its decision will be published in due course”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2026
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