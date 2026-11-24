Η Daily Mail αποκάλυψε το μπάτζετ που αναμένεται να δώσουν οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο τον Ιανουάριο.

Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ξεκίνησε την πορεία του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με εκτός έδρας συντριβή απέναντι στη Λίβερπουλ, με τον Αργεντινό να μην έχει ιδιαίτερο χρόνο για να το σκεφτεί, καθώς ακολουθεί ο αγώνας Champions League με τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα.

Είναι δεδομένο πάντως πως ο νέος τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του από τώρα και τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, όπου θα επιχειρήσει να διορθώσει -κάποια από- τα κακώς κείμενα στο ρόστερ που έχει να διαχειριστεί.

Σύμφωνα ωστόσο με την Daily Mail, το μπάτζετ που θα έχει στη διάθεσή του θα είναι περιορισμένο. Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι o 53χρονος κόουτς θα έχει στο... πορτοφόλι λιγότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να προχωρήσει το πολύ σε δύο μεταγραφικές κινήσεις, με τη μία να ενδέχεται να είναι δανεισμός!

Ο Ποτσετίνο προσανατολίζεται στην απόκτηση ποδοσφαιριστών για την άμυνα και την επίθεση, με τα ονόματα των Νέιθαν Κόλινς (Μπρέντφορντ), Αλεχάντρο Μπαλντέ (Μπαρτσελόνα), Ραγιάν Αΐτ-Νουρί (Μάντσεστερ Σίτι) και Φόλαριν Μπάλογκαν (Μονακό) να συνδέονται με τη Γιουνάιτεντ.