Η βαριά ήττα από την Κόμο έφερε τον Κάρικ σε ακόμη πιο δύσκολη θέση και στη Γιουνάιτεντ κοιτάζουν την επόμενη μέρα, με τον Νάγκελσμαν να είναι στα «ραντάρ» για τον πάγκο των Red Devils.

Δεν λέει να σηκώσει κεφάλι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η αναμέτρηση απέναντι στην Κόμο του Δουβίκα ήρθε για να δώσει συνέχεια στην... κατρακύλα των Red Devils, όπου μετρούν ήδη εφτά ματς χωρίς θετικό αποτέλεσμα.

Με τον δικό μας Τάσο Δουβίκα να βρίσκει δίχτυα για τρίτη σερί αγωνιστική στο Champions League και τον Νίκο Πας να κάνει απίθανη εμφάνιση η ομάδα του Φάμπρεγας διέλυσε με 4-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όπως είναι λογικό, τα αρνητικά αποτελέσματα διαδέχονται το ένα το άλλο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ομάδα βρίσκεται στη 13η θέση της Premier League, με αποτέλεσμα η διοίκηση να εξετάζει τις επιλογές της για τον πάγκο.

Είναι δεδομένο ότι, με αυτή την εικόνα, η καρέκλα του Κάρικ τρίζει επικίνδυνα και χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στις τάξεις των Red Devils. Τα σενάρια για τον επόμενο που θα πάρει τα ηνία δίνουν και παίρνουν, με ένα δημοσίευμα να αναφέρει πως ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν αναμένεται να είναι ένας από τους βασικούς υποψήφιους σε περίπτωση που ο σύλλογος αποφασίσει να απολύσει τον Κάρικ. Ο οποίος αξίζει να αναφέρουμε δεν έφτασε στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον στις 7:30 το πρωί, όπως συνηθίζει.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες της Telegraph Sport, ο πρώην προπονητής της εθνικής Γερμανίας και της Μπάγερν Μονάχου θα ενδιαφερόταν να αναλάβει τη θέση, εφόσον υπάρξει αλλαγή στην τεχνική ηγεσία των «Κόκκινων Διαβόλων». Ακόμη σημαντικό γεγονός είναι ότι χαίρει εκτίμησης στους κόλπους της διοίκησης και ο 39χρονος τεχνικός βρισκόταν ψηλά στη λίστα των επιλογών της Γιουνάιτεντ.