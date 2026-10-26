Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Οι Άγγλοι θεωρούν δεδομένη την απόλυση Κάρικ
Στον... αέρα βρίσκεται το μέλλον του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά από ακόμη μια ήττα στη φετινή σεζόν, αυτή εντός έδρας από την Μπόρνμουθ με 0-3 το απόγευμα της Κυριακής (25/10).
Οι Κόκκινοι Διάβολοι υπέστησαν την 3η τους ήττα στη φετινή Premier League και πλέον βρίσκονται μόλις έναν πόντο (7β.) μακριά από την... επικίνδυνη ζώνη στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, με την κριτική να είναι άκρως αυστηρή προς το πρόσωπο του άλλοτε χαφ της ομάδας. Παρόλο που το «Όλντ Τράφορντ» φέρεται να έδειξε συμπαράσταση, ο Κάρικ πιθανότατα θα αποτελέσει παρελθόν.
Σύμφωνα με τους insiders του κλαμπ αλλά και βρετανικά ΜΜΕ, ο 45χρονος αργά ή γρήγορα θα ενημερωθεί για το τέλος της θητείας του, με τους ανθρώπους του συλλόγου να έχουν στη λίστα τους για αντικαταστάτη τους Έντι Χάου, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, Ουνάι Έμερι και Αντόνιο Κόντε.
🚨🚨🌕| JUST IN: Michael Carrick won’t be in charge of Manchester United against Chelsea on Saturday. Even members of his own coaching staff know that the sack is inevitable. [@alex_crook] https://t.co/sIi0YvboL4— centredevils. (@centredevils) October 26, 2026
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