Η απρόσμενη οδηγία Φάμπρεγας στον Δουβίκα: «Του είπα να μην τρέχει άλλο»
Η μεγάλη και ιστορική νίκη της Κόμο απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4-1) για το Champions League, έκανε τους πάντες να εκπλαγούν όμως μεγαλύτερη προκάλεσε η απρόσμενη αποκάλυψη του τεχνικού των γηπεδούχων, Σεσκ Φάμπρεγας. Παρά το θριαμβευτικό αποτέλεσμα, ο προπονητής δε δίστασε να πάρει πάνω του την ευθύνη για το μοναδικό γκολ που δέχτηκε η ομάδα του.
Με το σκορ να είναι στο 4-0 και το πρόγραμμα να είναι επιβαρυμένο λόγω των συνεχόμενων αγώνων, σκέφτηκε να ξεκουράσει τους ποδοσφαιριστές του όσο περισσότερο μπορούσε και έτσι τους ζήτησε να ρίξουν στροφές. Μάλιστα ανέφερε συγκεκριμένα την οδηγία του προς τον Τάσο Δουβίκα να σταματήσει να τρέχει.
Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα εξέφρασε την ενόχληση του για το γεγονός ότι δεν έμεινε ανέπαφη η εστία τους ωστόσο ξεκαθάρισε πως ήταν δικό του το λάθος: «Εγώ ήμουν αυτός που ζήτησε από την ομάδα να κατεβάσει ρυθμό, επειδή μας περιμένει ακόμη ένα παιχνίδι και, με το σκορ στο 4-0, μπορούσαμε να κάνουμε λίγη διαχείριση. Είπα στον Τάσο Δουβίκα να σταματήσει να τρέχει και να παραμείνει στη μεσαία γραμμή. Το μετανιώνω, γιατί είμαι πάντα ο πρώτος που πιέζει τους παίκτες μου να παλεύουν μέχρι το τέλος. Αυτό το γκολ που δεχθήκαμε με πόνεσε. Μειώσαμε την έντασή μας και οπισθοχωρήσαμε ως ομάδα, αλλά ήταν δικό μου λάθος».
🚨 Cesc FÀBREGAS 🇪🇸 assume la responsabilité du but encaissé par Côme face à Manchester United ! 👇 🗣️ « C’EST MOI QUI AI DEMANDÉ À L’ÉQUIPE DE BAISSER LE RYTHME, parce qu’un autre match nous attend et qu’à 4-0, nous pouvions gérer un peu. J’ai dit à Tasos Douvikas de NE PLUS COURIR et de rester au milieu. Je le regrette, parce que je suis toujours le premier à pousser mes joueurs à se battre jusqu’au bout. CE BUT ENCAISSÉ M’A FAIT MAL. Nous avons baissé notre intensité et reculé notre bloc, mais C’EST DE MA FAUTE. » 🎙️ conf. de presse— Actu Foot (@ActuFoot_) October 21, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.