Η απρόσμενη οδηγία Φάμπρεγας στον Δουβίκα: «Του είπα να μην τρέχει άλλο»

Η Κόμο έκανε μία εντυπωσιακή νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4-1) και ο προπονητής, Σεσκ Φάμπρεγας, πήρε την ευθύνη για το μοναδικό τέρμα που δέχθηκε η ομάδα του.

Η μεγάλη και ιστορική νίκη της Κόμο απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4-1) για το Champions League, έκανε τους πάντες να εκπλαγούν όμως μεγαλύτερη προκάλεσε η απρόσμενη αποκάλυψη του τεχνικού των γηπεδούχων, Σεσκ Φάμπρεγας. Παρά το θριαμβευτικό αποτέλεσμα, ο προπονητής δε δίστασε να πάρει πάνω του την ευθύνη για το μοναδικό γκολ που δέχτηκε η ομάδα του.

Με το σκορ να είναι στο 4-0 και το πρόγραμμα να είναι επιβαρυμένο λόγω των συνεχόμενων αγώνων, σκέφτηκε να ξεκουράσει τους ποδοσφαιριστές του όσο περισσότερο μπορούσε και έτσι τους ζήτησε να ρίξουν στροφές. Μάλιστα ανέφερε συγκεκριμένα την οδηγία του προς τον Τάσο Δουβίκα να σταματήσει να τρέχει.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα εξέφρασε την ενόχληση του για το γεγονός ότι δεν έμεινε ανέπαφη η εστία τους ωστόσο ξεκαθάρισε πως ήταν δικό του το λάθος: «Εγώ ήμουν αυτός που ζήτησε από την ομάδα να κατεβάσει ρυθμό, επειδή μας περιμένει ακόμη ένα παιχνίδι και, με το σκορ στο 4-0, μπορούσαμε να κάνουμε λίγη διαχείριση. Είπα στον Τάσο Δουβίκα να σταματήσει να τρέχει και να παραμείνει στη μεσαία γραμμή. Το μετανιώνω, γιατί είμαι πάντα ο πρώτος που πιέζει τους παίκτες μου να παλεύουν μέχρι το τέλος. Αυτό το γκολ που δεχθήκαμε με πόνεσε. Μειώσαμε την έντασή μας και οπισθοχωρήσαμε ως ομάδα, αλλά ήταν δικό μου λάθος».