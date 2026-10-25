Οργισμένοι οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ: Αποδοκιμασίες και μαζική αποχώρηση από το Ολντ Τράφορντ

Οργισμένοι είναι οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δείχνοντας με κάθε τρόπο στο Ολντ Τράφορντ πως η κατάσταση δεν πάει άλλο.

Την απόλυτη κατρακύλα βιώνει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία μετά την συντριβή από την Κόμο του Τάσου Δουβίκα με 4-1 για το Champions League, γνώρισε νέα ήττα στην Premier League στο Ολντ Τράφορντ, από τη Μπόρνμουθ με 3-0.

Η υπομονή των οπαδών των «κόκκινων διαβόλων» φαίνεται πως έχει εξαντληθεί, καθώς είναι έξαλλοι και τι άλλο θα μπορούσε να είναι άλλωστε, αφού βλέπουν την ομάδα τους να βρίσκεται στην...17η θέση.

Μάλιστα, οι φίλοι της Γιουνάιτεντ επέλεξαν να εκφράσουν την αγανάκτησή τους στο «Θέατρο των ονείρων» πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη λήξη της αναμέτρησης με την Μπόρνμουθ για την 8η αγωνιστική της Premier League.

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Πιο συκεριμένα, ένα πανό κατά των Ομάρ Μπεράντα, Τζέισον Γουίλκοξ και του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, τα συνθήματα κατά της διοίκησης και οι αποδοκιμασίες προς τους παίκτες σε κάθε επαφή της μπάλας, ήταν μερικά από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα πως η κατάσταση δεν πάει άλλο. Αίσθηση επίσης προκάλεσε το γεγονός πως την ώρα που η Γιουνάιτεντ βρισκόταν πίσω στο σκορ με 0-2, οι οπαδοί της ομάδας του Κάρικ αποχωρούσαν μαζικά από το γήπεδο.

Μιας και έγινε αναφορά στον προπονητή της ομάδας, Μάικλ Κάρικ, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα δει και την πόρτα της εξόδου, ήταν ο μόνος που δεν άκουσε απολύτως τίποτα.