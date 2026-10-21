Η Κόμο έστησε γλέντι για 90 λεπτά απέναντι στο φάντασμα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και με σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα έφτασε σε θρίαμβο με 4-1 στην Ιταλία. Τεσσάρα με ανατροπή για τη Γαλατά.

Ο απόλυτος θρίαμβος απέναντι στην απόγνωση. Κόμο και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βίωσαν το απόλυτο contrast συναισθημάτων στο σφύριγμα της λήξης, το οποίο έθεσε τέλος σε ένα ιταλικό γλέντι 90 λεπτών και συνάμα σε ένα διαβολικό μαρτύριο. Με τον Τάσο Δουβίκα να βρίσκει δίχτυα για τρίτη σερί αγωνιστική στο Champions League και τον Νίκο Πας να κάνει εμφάνιση MVP, η ομάδα του Φάμπρεγας διέλυσε με 4-1 τους Κόκκινους Διάβολους που βλέπουν την κατρακύλα να συνεχίζεται.

Το πάρτι δεν άργησε να ξεκινήσει στο Κόμο, αφού μόλις στο 2΄ο Νίκο Πας άνοιξε το σκορ με υπέροχο curler από το ύψος της περιοχής που δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Λάμενς. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στον αγωνιστικό χώρο, έψαχαν το δεύτερο γκολ που θα απλοποιούσε το έργο τους, όμως τέλειωσαν τη δουλειά στο β΄μέρος.

Στο 49΄συγκεκριμένα ο Αργεντινός έβγαλε τον Δουβίκα σε θέση βολής, με τον Έλληνα φορ να πλασάρει υπέροχα στο τετ-α-τετ για το 2-0 και να φτάνει τα τρία γκολ σε ισάριθμες αγωνιστικές στο Champions League. Οι επιθέσεις των Ιταλών συνεχίζονταν κατά κύματα και το 3-0 έμοιαζε απλώς με θέμα χρόνου.

Έτσι κι έγινε, όταν στο 57΄ο Πας έκλεψε ψηλά τη μπάλα, διέσχισε το μισό γήπεδο κι εκτέλεσε ψύχραιμα τον Λάμενς για το 3-0. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε στο 76΄ο Ραμόν με καρφωτή κεφαλιά μετά από υπέροχη ανάπτυξη για να υπογράψει τον θρίαμβο της ομάδας του Φάμπρεγας, η οποία απλώς είδε τη Γιουνάιτεντ να πετυχαίνει το γκολ της τιμής στις καθυστερήσεις με τον Ζίρκζι.

Λιλ – Γαλατάσαραϊ 2-4

Εντυπωσιακό σεφτέ έκανε η Γαλατάσαραϊ, που σε ένα ματς με συνεχείς ανατροπές, επικράτησε 4-2 εκτός έδρας της Λιλ, αφήνοντάς την στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν φουριόζοι στο ματς και προηγήθηκαν στο δεύτερο μόλις λεπτό με δυνατό σουτ του Ακγκούν μέσα από την περιοχή, εντούτοις στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ντιαούν, που πρώτα ισοφάρισε αποφεύγοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα στο 7' και εν συνεχεία ανέτρεψε τα δεδομένα στο 39' με κοντινή προσπάθεια μετά από αναμπουμπούλα στην τουρκική άμυνα.

Κι όμως, η Γαλατά πρόλαβε να ισοφαρίσει πριν το ημίχρονο, με κεφαλιά του Μπατράκοφ στο 44', ενώ στο 52', ο Οζέρ έβαλε αυτογκόλ για να κάνει την ανατροπή στην ανατροπή! Οι φιλοξενούμενοι δεν έμειναν εκεί, με τον Όσιμεν να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 4-2 με ωραίο σουτ σε αντεπίθεση και να διαμορφώνει το επιβλητικό τελικό αποτέλεσμα.