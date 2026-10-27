Το Athletic βλέπει ανατροπή με Κάρικ στη Γιουνάιτεντ: Προς παραμονή ο Άγγλος κόουτς

Το έγκριτο αγγλικό Μέσο μεταδίδει πως η διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αποφασίσει να δώσει περισσότερο χρόνο στον Κάρικ, προκειμένου αυτός να αναστρέψει την κακή εικόνα της ομάδας.

Σύμφωνα με νέο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Athletic, ο Μάικλ Κάρικ θα παραμείνει στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η διοίκηση αποφάσισε να του δώσει ακόμα μια ευκαιρία. Η θέση του 45χρονου τεχνικού «έτριζε» μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα τους με 3-0 από την Μπόρνμουθ, η οποία άφησε τους Κόκκινους Διαβόλους στη 16η θέση της Premier League και χωρίς νίκη στα τελευταία 8 παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρά το ότι ο σύλλογος έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημά του στο πρωτάθλημα τα τελευταία 40 χρόνια και παρά τις όποιες εντάσεις έχει δημιουργήσει αυτή η συνθήκη, η ηγεσία της ομάδας συναντήθηκε τη Δευτέρα (26/10) κι αποφάσισε να συνεχίσει να στηρίζει τον Άγγλο προπονητή.

Ο Κάρικ βρέθηκε κανονικά σήμερα στο προπονητικό κέντρο του Κάρινγκτον, προπόνησε την ομάδα και θα βρεθεί στον πάγκο της στον κρίσιμο αγώνα του Σαββάτου απέναντι στην Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Την ίδια στιγμή και ο κόσμος της Γιουνάιτεντ συνεχίζει να τον στηρίζει μέσω των social media.