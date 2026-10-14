Γιουνάιτεντ… ξανά σε κρίση: Τώρα και εμφύλιος στο Ολντ Τράφορντ!

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η κατρακύλα δεν έφερε μόνο γκρίνια, αλλά και ευθεία δημόσια επίθεση του Μαρτίνες στον Τζέισον Γουίλκοξ!

Η δημόσια επίθεση του Λισάντρο Μαρτίνες στον Τζέισον Γουίλκοξ άνοιξε τον ασκό του αιόλου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Αργεντινός στόπερ έσπασε τη σιωπή, αμφισβητώντας ευθέως τη μεταγραφική πολιτική και τις αποφάσεις της διοίκησης, σε μια παρέμβαση που μεταφέρει την πίεση από τον πάγκο στα ανώτατα κλιμάκια του συλλόγου. Ο Μάικλ Κάρικ βρίσκεται στο επίκεντρο της αγωνιστικής κρίσης, όμως ο Μαρτίνες έστρεψε τα βέλη του εκεί όπου μέχρι πρότινος κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει τόσο ανοιχτά. Το μήνυμα ήταν σαφές και ξεκάθαρο: δεν γίνεται να αλλάζουν προπονητές και να χρεώνονται οι παίκτες την αποτυχία, όταν οι υπεύθυνοι για τη στελέχωση της ομάδας παραμένουν στο απυρόβλητο. Και πλέον, η κρίση στη Γιουνάιτεντ δεν αφορά μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και εκείνους που καλούνται να εξηγήσουν γιατί ένας σύλλογος τέτοιου μεγέθους εξακολουθεί να μην πείθει. Μια από τα ίδια δηλαδή για τη Γιουνάιτεντ…

Η ήττα με 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης δεν αποτέλεσε απλώς ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τη Μάντσεστερ. Έγινε η αφορμή για μια πρωτοφανή δημόσια αμφισβήτηση της διοικητικής και αγωνιστικής κατεύθυνσης του συλλόγου, με πρωταγωνιστή τον Λισάντρο Μαρτίνες.

Η παρέμβασή του ξεπέρασε τα συνηθισμένα όρια μιας συνέντευξης μετά από μια απογοητευτική εμφάνιση. Δεν επρόκειτο μόνο για μια αυθόρμητη αντίδραση στην ήττα, αλλά για μια ευθεία αμφισβήτηση της μεταγραφικής στρατηγικής και των αποφάσεων που λαμβάνονται στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια. Μάλιστα, ο Αργεντινός επανήλθε με ανάλογο ύφος και σε δεύτερη τηλεοπτική συνέντευξη, επιμένοντας ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει αν οι εμπλεκόμενοι δεν μιλήσουν με ειλικρίνεια.

«Πρέπει να αποκτήσουμε περισσότερους ποδοσφαιριστές για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Περιμένω περισσότερα από τον τεχνικό διευθυντή μας, πρέπει να είμαι ειλικρινής», ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν θέσει το ζήτημα που πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης: «Είναι εύκολο να κατηγορείς τον προπονητή και τους παίκτες. Τι γίνεται, όμως, με τους υπόλοιπους τομείς;».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Μαρτίνες δεν περιορίστηκε σε μια γενικόλογη κριτική. Έστρεψε την προσοχή στον τρόπο με τον οποίο διοικείται το ποδοσφαιρικό τμήμα, αμφισβητώντας ευθέως αν η ομάδα ενισχύθηκε επαρκώς ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις της σεζόν.

Στο στόχαστρο ο Γουίλκοξ και η μεταγραφική πολιτική

Ο Τζέισον Γουίλκοξ ανέλαβε τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον Απρίλιο του 2024 και αναβαθμίστηκε σε διευθυντή ποδοσφαίρου τον Ιούνιο του 2025, μετά την αποχώρηση του Νταν Άσγουορθ. Έκτοτε, έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της ομάδας και στις αποφάσεις που αφορούν τη στελέχωση του ρόστερ. Παρά την έντονη κριτική που δέχεται, η θέση του δεν θεωρείται άμεσα απειλούμενη. Ο συνιδιοκτήτης του συλλόγου, σερ Τζιμ Ράτκλιφ, εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται, ενώ ο Γουίλκοξ διατηρεί ισχυρή σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο Ομάρ Μπεράντα, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτή η διοικητική στήριξη, ωστόσο, δεν αναιρεί τα ερωτήματα για τις επιλογές του καλοκαιριού. Η Γιουνάιτεντ δαπάνησε περίπου 155 εκατομμύρια λίρες για την απόκτηση των Γιούρι Τίλεμανς, Αντρέι Σάντος και Κάρλος Μπαλέμπα, με κύριο στόχο την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει σημαντικές μεταγραφικές επιδιώξεις, όπως εκείνες των Έλιοτ Άντερσον και Ματέους Φερνάντες, ενώ δεν προχώρησε ούτε στην απόκτηση ενός επιθετικού που θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις πίσω από τον τραυματία Μπέντζαμιν Σέσκο.

Παράλληλα, δεν ενισχύθηκε επαρκώς ούτε το αριστερό άκρο της άμυνας, με αποτέλεσμα οι απουσίες να αναγκάζουν τον προπονητή να καταφεύγει σε εναλλακτικές λύσεις. Στην αναμέτρηση με την Ατλέτικο, για παράδειγμα, η απουσία του Λουκ Σο οδήγησε στη χρησιμοποίηση του Άιντεν Χέβεν σε μια θέση που δεν αποτελεί τη βασική του επιλογή.

Η σύγκριση με τους ανταγωνιστές της Premier League κάνει την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ, Τσέλσι και Άρσεναλ επένδυσαν επίσης σημαντικά ποσά, σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ υψηλότερα από εκείνα της Γιουνάιτεντ, ενισχύοντας παράλληλα καίριες θέσεις. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι», αντίθετα, παραμένουν με εμφανή κενά, παρότι οι απαιτήσεις της φετινής σεζόν είναι αυξημένες λόγω της επιστροφής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η διοίκηση δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τον προπονητή

Η παρέμβαση του Μαρτίνες αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη η πρόσφατη ιστορία του συλλόγου. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει αλλάξει προπονητές, έχει αναδιαμορφώσει τη διοικητική της δομή και έχει πραγματοποιήσει ακριβές μεταγραφές, χωρίς να καταφέρει να αποκαταστήσει τη σταθερότητα που απαιτείται για τη διεκδίκηση των κορυφαίων στόχων.

Ο Έρικ τεν Χαγκ είδε το συμβόλαιό του να ανανεώνεται και απολύθηκε μόλις τέσσερις μήνες αργότερα. Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποχώρησε μετά την κατάρρευση της σχέσης του με τον Γουίλκοξ, ενώ ο Μάικλ Κάρικ καλείται τώρα να διαχειριστεί μια ομάδα που δεν έχει ακόμη βρει σταθερό αγωνιστικό προσανατολισμό.

Η συζήτηση, επομένως, δεν αφορά αποκλειστικά το αν ο εκάστοτε προπονητής μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα το διαθέσιμο υλικό. Αφορά και το κατά πόσο η διοίκηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να πετύχει. Η επιλογή συστήματος, η στελέχωση του ρόστερ και η συνέχεια στον σχεδιασμό είναι ζητήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, ειδικά σε έναν σύλλογο με τις οικονομικές δυνατότητες και τις φιλοδοξίες της Γιουνάιτεντ.

Είναι ενδεικτικό ότι και άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν εκφράσει κατά καιρούς την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση. Ο Χάρι Μαγκουάιρ και ο Λουκ Σο είχαν ζητήσει περισσότερες προσθήκες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλα έμπειρα μέλη του ρόστερ συμμερίζονται την άποψη του Μαρτίνες για τις αδυναμίες της μεταγραφικής πολιτικής. Ακόμη και ο Κάρικ φέρεται να επιθυμούσε περισσότερες επιλογές το καλοκαίρι, χωρίς ωστόσο να έχει ασκήσει δημόσια κριτική στη διοίκηση.

Οι ευθύνες του Μαρτίνες και οι πιθανές συνέπειες

Η δημόσια τοποθέτηση του Αργεντινού, πάντως, δεν τον απαλλάσσει από τις δικές του ευθύνες. Ο Μαρτίνες διανύει ένα δύσκολο αγωνιστικό διάστημα και έχει δεχθεί κριτική για την απόδοσή του, ιδιαίτερα μετά την αδυναμία του να περιορίσει τον Ντόμινικ Σολάνκε στη φάση από την οποία προήλθε η ισοφάριση της Τότεναμ στις καθυστερήσεις.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ ήταν ιδιαίτερα επικριτικός, υποστηρίζοντας ότι ο αμυντικός θα έπρεπε να εξετάσει πρώτα τη δική του εικόνα πριν επιτεθεί στη διοίκηση. Ο άλλοτε αρχηγός της Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ, συμφώνησε ότι ο Μαρτίνες ξεπέρασε τα όρια, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πως η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση τόσο στην άμυνα όσο και στις επιθετικές θέσεις.

Ο Ρούνεϊ υπογράμμισε, επίσης, ότι οι δηλώσεις του Αργεντινού ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις εσωτερικές ισορροπίες, καθώς εκθέτουν δημόσια συμπαίκτες, προπονητή και διοίκηση. Ο ίδιος ο Κάρικ κράτησε αποστάσεις, επισημαίνοντας ότι δεν είχε παρακολουθήσει ολόκληρες τις συνεντεύξεις και αποδίδοντας μέρος της αντίδρασης του Αργεντινού στην απογοήτευση της στιγμής. Τόνισε, παράλληλα, ότι η ομάδα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, καθώς την περιμένει μια δύσκολη αναμέτρηση με τη Λιντς στο «Έλαντ Ρόουντ».

Όλα δείχνουν πως ο Μαρτίνες αναμένεται να τιμωρηθεί με πρόστιμο για τη συμπεριφορά του. Το ενδεχόμενο πειθαρχικών μέτρων παραμένει στο τραπέζι, ενώ η δημόσια σύγκρουση ενδέχεται να επηρεάσει και το μέλλον του στην ομάδα.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, με τη Γιουνάιτεντ να διατηρεί οψιόν επέκτασης έως το 2028. Ο Αργεντινός έχει επιδιώξει εδώ και καιρό την ανανέωση με βελτιωμένους οικονομικούς όρους, χωρίς οι συζητήσεις να έχουν προχωρήσει ουσιαστικά, εν μέρει λόγω των τραυματισμών του. Υπό αυτές τις συνθήκες, η προοπτική νέας συμφωνίας μοιάζει πλέον πιο απομακρυσμένη, ενώ δεν αποκλείεται η υπόθεση να εξελιχθεί σε ζήτημα αποχώρησης.

Η περίπτωση θυμίζει, σε κάποιο βαθμό, προηγούμενες δημόσιες συγκρούσεις στο Ολντ Τράφορντ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε επιτεθεί το 2022 στην κατάσταση των εγκαταστάσεων και στη φιλοδοξία του συλλόγου, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται τελικά με κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του. Η υπόθεση του Μαρτίνες δεν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά η ένταση είναι ήδη εμφανής.

Μια κρίση που δεν περιορίζεται στα αποδυτήρια

Η ήττα από την Ατλέτικο ήταν η τέταρτη για τη Γιουνάιτεντ στα πρώτα εννέα παιχνίδια της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Υπάρχει, ωστόσο, και μια ευρύτερη οικονομική διάσταση. Ο Ρούνεϊ υπενθύμισε ότι η απουσία σταθερής συμμετοχής στο Champions League έχει περιορίσει τα έσοδα του συλλόγου, ενώ οι συνεχείς δαπάνες των προηγούμενων ετών δεν συνοδεύτηκαν από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι μεταγραφικές κινήσεις πρέπει πλέον να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις ανάγκες της ομάδας, αλλά και τις οικονομικές δυνατότητες που δημιουργούν οι επιδόσεις της.

Αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη για στοχευμένη ενίσχυση. Αντιθέτως, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για συνεκτικό σχεδιασμό, σαφείς προτεραιότητες και λιγότερες αντιφατικές αποφάσεις.

Ο Μαρτίνες μπορεί να επέλεξε τον χειρότερο δυνατό τρόπο για να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, δίνοντας στους επικριτές του την ευκαιρία να αμφισβητήσουν τα κίνητρα και την αγωνιστική του συνέπεια. Ωστόσο, το ερώτημα που έθεσε δεν μπορεί να απορριφθεί απλώς ως ξέσπασμα θυμού. Όταν ένας ποδοσφαιριστής αμφισβητεί δημόσια τη μεταγραφική πολιτική, ενώ άλλοι φέρονται να συμμερίζονται τις ανησυχίες του, η διοίκηση οφείλει να απαντήσει με επιχειρήματα και όχι μόνο με πειθαρχικές κυρώσεις.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται, συνεπώς, μπροστά σε μια διπλή πρόκληση: να αποκαταστήσει την αγωνιστική της αξιοπιστία και να πείσει ότι διαθέτει ένα σχέδιο που υπερβαίνει τις συνεχείς αλλαγές προπονητών και τις αποσπασματικές μεταγραφικές επιλογές. Η θέση του Γουίλκοξ δεν θεωρείται προς το παρόν επισφαλής, όμως η πίεση αυξάνεται.

Και όσο η ομάδα συνεχίζει να παρουσιάζει αστάθεια, τόσο δυσκολότερο θα γίνεται για τη διοίκηση να αποδίδει τις ευθύνες αποκλειστικά στον πάγκο ή στους ποδοσφαιριστές. Ο Μαρτίνες άνοιξε δημόσια μια συζήτηση που στο Ολντ Τράφορντ θα προτιμούσαν να παραμείνει πίσω από κλειστές πόρτες. Πλέον, η διοίκηση καλείται να αποδείξει ότι έχει τις απαντήσεις και, κυρίως, ότι μπορεί να τις μετατρέψει σε πράξεις.