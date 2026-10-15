Αβέβαιο φαντάζει πλέον το μέλλον του Λισάντρο Μαρτίνες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά το πρωτοφανές δημόσιο ξέσπασμά του εναντίον του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου, Τζέισον Γουίλκοξ.

Ο Μαρτίνες έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το οποίο ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι. Ωστόσο, οι «Κόκκινοι Διάβολοι» διατηρούν το δικαίωμα μονομερούς επέκτασης της συνεργασίας τους έως τον Ιούνιο του 2028. Το ενδεχόμενο αυτό, πάντως, δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Ο Αργεντινός διεθνής δεν επιθυμεί την ενεργοποίηση της σχετικής οψιόν, ενώ και στο εσωτερικό της Γιουνάιτεντ υπάρχουν σοβαροί προβληματισμοί σχετικά με το κατά πόσο θα πρέπει να παραμείνει ο 28χρονος αμυντικός στο «Ολντ Τράφορντ». Σε περίπτωση αποχώρησής του, η Ισπανία φέρεται να αποτελεί τον προτιμώμενο προορισμό του.

Ο Μαρτίνες δεν συγκαταλέγεται στους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ και, από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αργεντινή, κατά την πρώτη του σεζόν στην Αγγλία το 2022-23, επιθυμούσε την υπογραφή νέου συμβολαίου με βελτιωμένες οικονομικές απολαβές. Παρ' όλα αυτά, οι σχετικές συζητήσεις δεν προχώρησαν ποτέ ουσιαστικά.

Η επίθεση στον Γουίλκοξ που προκάλεσε αναταραχή

Η κατάσταση οξύνθηκε μετά την ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, το βράδυ της Τρίτης, για το Champions League. Ο Μαρτίνες, εμφανώς εκνευρισμένος από το αποτέλεσμα, εξαπέλυσε ευθείες βολές κατά του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου, Τζέισον Γουίλκοξ, μέσα από τις δηλώσεις του στο Amazon Prime. «Πρέπει να αποκτήσουμε περισσότερους ποδοσφαιριστές για να μπορέσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Περιμένω περισσότερα από τον αθλητικό μας διευθυντή, για να είμαι ειλικρινής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν αίσθηση, καθώς σπάνια ένας ποδοσφαιριστής της Γιουνάιτεντ ασκεί τόσο ανοιχτά κριτική σε κορυφαίο διοικητικό στέλεχος του συλλόγου. Πηγές από το περιβάλλον του Αργεντινού επισημαίνουν, ο Μαρτίνες θα εξέφραζε ακριβώς τις ίδιες απόψεις ακόμη κι αν είχε άλλα πέντε χρόνια συμβολαίου με τη Γιουνάιτεντ. Η δημόσια τοποθέτησή του, επομένως, δεν αποτελούσε μέρος κάποιας οργανωμένης προσπάθειας να εξασφαλίσει την αποχώρησή του ή να αποτρέψει τον σύλλογο από την ενεργοποίηση της οψιόν ανανέωσης.

Αντιμέτωπος με πρόστιμο – Αμφίβολη η συμμετοχή του με τη Λιντς

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποστηρίζει ότι δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής πειθαρχικής ποινής στον Μαρτίνες. Ωστόσο, τόσο από την πλευρά του συλλόγου όσο και από εκείνη του ποδοσφαιριστή υπάρχει η εκτίμηση ότι ο Αργεντινός θα τιμωρηθεί με χρηματικό πρόστιμο για τις δημόσιες δηλώσεις του. Παραμένει, πάντως, ανοιχτό το ερώτημα εάν ο Μαρτίνες θα βρίσκεται στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για την επόμενη αναμέτρηση της ομάδας, απέναντι στη Λιντς, την Κυριακή, στο «Έλαντ Ρόουντ». Το βέβαιο είναι ότι η δημόσια αντιπαράθεση με τη διοίκηση έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο μια ήδη αβέβαιη κατάσταση γύρω από το μέλλον του Αργεντινού στο Μάντσεστερ. Και με το συμβόλαιό του να πλησιάζει προς τη λήξη του, οι επόμενες κινήσεις τόσο του ίδιου όσο και της Γιουνάιτεντ αναμένεται να αποδειχθούν καθοριστικές για τη συνέχεια της συνεργασίας τους.