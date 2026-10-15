Αποκαλυπτική έκθεση φέρνει στο φως τεράστια χρέη, ζημιές και κίνδυνο χρεοκοπίας για δεκάδες αγγλικούς συλλόγους.

Σοκαριστικά στοιχεία για την οικονομική κατάσταση του αγγλικού ποδοσφαίρου αποκαλύπτει δημοσίευμα της γαλλικής «Εquipe», βασισμένο σε έκθεση της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής IFR. Παρά τα τεράστια έσοδα και την εμπορική δυναμική της Premier League, η συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματικών συλλόγων της χώρας καταγράφει ζημιές, με δεκάδες ομάδες να εξαρτώνται άμεσα από τη χρηματοδότηση των ιδιοκτητών τους για την επιβίωσή τους.

Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, η Premier League αποτελούσε στα μάτια πολλών το απόλυτο ποδοσφαιρικό και οικονομικό πρότυπο. Ένα πρωτάθλημα με τεράστια εμπορική απήχηση, εντυπωσιακό θέαμα και συλλόγους που συγκαταλέγονται στους ισχυρότερους οικονομικά στον κόσμο. Ωστόσο, αυτή η εικόνα ευημερίας αρχίζει πλέον να καταρρέει. Η αποκάλυψη της 25ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την οποία η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για 114 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League κατά την περίοδο 2009-2018, με το συνολικό ύψος της φερόμενης οικονομικής απάτης να ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Και ενώ η υπόθεση των Πολιτών εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο, μια νέα έκθεση έρχεται να αποκαλύψει ότι τα προβλήματα είναι πολύ βαθύτερα και αφορούν σχεδόν το σύνολο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου της χώρας.

Ζημιές για το 94% των συλλόγων – Σοκάρουν τα στοιχεία

Τη Δευτέρα, η Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή Ποδοσφαίρου της Αγγλίας (Independent Football Regulator – IFR), η οποία ιδρύθηκε το 2025 με αποστολή την εποπτεία της οικονομικής βιωσιμότητας των 116 επαγγελματικών συλλόγων στις πέντε πρώτες κατηγορίες, δημοσιοποίησε μια ιδιαίτερα ανησυχητική έκθεση 245 σελίδων.

Τα συμπεράσματά της αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που απέχει σημαντικά από την εικόνα οικονομικής παντοδυναμίας που συνοδεύει το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IFR, το 94% των 116 επαγγελματικών συλλόγων της Αγγλίας είναι ζημιογόνο, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη μακροπρόθεσμη οικονομική τους βιωσιμότητα.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι τα δύο τρίτα των συλλόγων που αγωνίζονται από τη δεύτερη έως την πέμπτη κατηγορία, αλλά και το 20% των ομάδων της Premier League, χαρακτηρίζονται «τεχνικά αφερέγγυοι».

Πρόκειται για συλλόγους των οποίων οι συνολικές υποχρεώσεις υπερβαίνουν την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσουν άμεσα τα δάνειά τους. Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει το μέγεθος της οικονομικής ανισορροπίας που επικρατεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ακόμη και σε επίπεδο κορυφαίας κατηγορίας.

Χρέη 6 δισ. ευρώ – 73 ομάδες εξαρτώνται από τους ιδιοκτήτες τους

Η έκθεση περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία που προκαλούν έντονο προβληματισμό. Το συνολικό χρέος των 116 επαγγελματικών συλλόγων προβλέπεται να φτάσει την επόμενη αγωνιστική περίοδο τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η διαπίστωση ότι 73 σύλλογοι δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν για περισσότερες από 90 ημέρες χωρίς την οικονομική ενίσχυση των μετόχων τους. Με άλλα λόγια, η λειτουργία δεκάδων ομάδων εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από τη διαρκή χρηματοδότηση των ιδιοκτητών τους, καθώς τα έσοδα που παράγουν δεν επαρκούν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.

Ο πρόεδρος της IFR, Ντέιβιντ Κόγκαν, περιέγραψε με ιδιαίτερα χαρακτηριστικό τρόπο τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Ορισμένοι από τους συλλόγους μας συγκαταλέγονται στους πλουσιότερους και πιο ανταγωνιστικούς στον κόσμο. Υπάρχουν, όμως, και άλλοι που βρίσκονται στα πρόθυρα της οικονομικής καταστροφής. Ένας σημαντικός αριθμός συλλόγων μάς έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί εάν οι ιδιοκτήτες του αποφάσιζαν να αποχωρήσουν», υπογράμμισε.

Ο Κόγκαν στάθηκε, παράλληλα, στο διαρκώς διευρυνόμενο οικονομικό χάσμα ανάμεσα στην Premier League και τις υπόλοιπες επαγγελματικές κατηγορίες της Αγγλίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας σύλλογος της Premier League εισπράττει κατά μέσο όρο οκτώ φορές περισσότερα έσοδα από μια ομάδα της Championship.

Πρόκειται για μια τεράστια διαφορά, η οποία δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των συλλόγων των χαμηλότερων κατηγοριών να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους χωρίς να καταφεύγουν σε συνεχή οικονομική ενίσχυση από τους μετόχους τους.

Παρέμβαση της IFR για την αποτροπή οικονομικής κατάρρευσης

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή εισηγείται ουσιαστικές αλλαγές στο οικονομικό μοντέλο του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί η δικαιότερη κατανομή των εσόδων που παράγει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο της χώρας, προκειμένου να περιοριστεί η τεράστια απόσταση ανάμεσα στην Premier League και τις υπόλοιπες κατηγορίες. Παράλληλα, η IFR προτείνει τη δημιουργία ειδικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για συλλόγους που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας ή βρίσκονται αντιμέτωποι με την αιφνίδια αποχώρηση των ιδιοκτητών τους. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας, ώστε η οικονομική αδυναμία ενός επενδυτή να μη συνεπάγεται αυτομάτως και την κατάρρευση ενός ιστορικού ποδοσφαιρικού συλλόγου.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις αναμένεται να εξειδικευτούν στην τελική μορφή της έκθεσης, η οποία θα δημοσιοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση διαβούλευσης διάρκειας οκτώ εβδομάδων με τους εμπλεκόμενους φορείς.



Η υπόθεση της Σίτι και η δυνατότητα απομάκρυνσης ιδιοκτητών

Την ίδια στιγμή, η IFR ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και στην υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες των 114 οικονομικών παραβάσεων. Σύμφωνα με την Εquipe, αφού ανεξάρτητη επιτροπή καθορίσει τις κυρώσεις εις βάρος του συλλόγου, διαδικασία που δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τις αρχές του 2027, η ρυθμιστική αρχή ενδέχεται να κληθεί να εξετάσει εάν πρέπει να επιβληθούν ειδικές ποινές και σε συγκεκριμένα διοικητικά στελέχη της ομάδας.

Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η IFR διαθέτει εκτεταμένες αρμοδιότητες, οι οποίες μπορούν να φτάσουν ακόμη και στην απαίτηση αποχώρησης των ιδιοκτητών της Μάντσεστερ Σίτι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, όχι μόνο στον σύλλογο του Μάντσεστερ, αλλά συνολικά στο ιδιοκτησιακό και οικονομικό μοντέλο του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η νέα έκθεση, επομένως, δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή ανησυχητικών οικονομικών μεγεθών. Συνιστά μια ηχηρή προειδοποίηση για το μέλλον ενός ποδοσφαιρικού οικοδομήματος που, παρά τα δισεκατομμύρια των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, τις πανάκριβες μεταγραφές και την παγκόσμια εμπορική του επιρροή, εμφανίζει σοβαρές δομικές αδυναμίες.