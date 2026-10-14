Ο Γουέιν Ρούνεϊ καταδίκασε τα σχόλια του Λισάντρο Μαρτίνες προς τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τονίζοντας πως τα λεγόμενα του Αργεντίνου ήταν προσβλητικά προς τους συμπαίκτες του.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ ήταν εντελώς αντίθετος με τον τρόπο με τον οποίο ο Λισάντρο Μαρτίνες εξέφρασε τα παράπονα του για τη διοίκηση του συλλόγου, μετά την ήττα με 2-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League.

Ο Αργεντίνος επέκρινε τον αθλητικό διευθυντή των «κόκκινων διαβόλων», Τζέισον Γουίλκοξ, επειδή δεν επένδυσε αρκετά στο καλοκαιρινό παράθυρο του 2026, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν έδωσε στον Μάικλ Κάρικ αρκετές ποιοτικές μεταγραφές.

Μιλώντας για τα σχόλια του αμυντικού, ο άλλοτε αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δήλωσε στο Prime Video Sport πως δεν διαφωνεί τόσο με την ουσία των λεγομένων του, όσο με τον τρόπο με τον οποίον τα εξέφρασε, ενώ παράλληλα τόνισε πως το δημοσίο αυτό ξέσπασμα του Μαρτίνες ήταν ασέβεια προς τους συμπαίκτες του.

«Διαφωνώ (με τα σχόλια του Μαρτίνεθ). Θεώρησα ότι η απόδοση ήταν εντάξει. Θεώρησα ότι ήταν καλύτερη, οπότε υπήρχαν κάποια θετικά σημάδια. Είναι δύσκολο, επειδή πάντα ένιωθα ότι ήμουν ειλικρινής ως παίκτης και ότι θέλεις να έχεις τη γνώμη σου. Νομίζω ότι ίσως το παράκανε λίγο και αυτό θα έπρεπε να είχε μείνει μέσα του».

«Οι οπαδοί θέλουν να ακούσουν τους παίκτες να μιλάνε, θέλουν να ακούσουν τους παίκτες να νοιάζονται, οπότε μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι νοιάζεται και θέλει ο σύλλογος να επενδύσει περισσότερα χρήματα σε περισσότερους παίκτες, και για να το κάνει αυτό είναι πιθανώς ένας από τους παίκτες που θα φύγουν, για να είμαι ειλικρινής».

«Οι εμφανίσεις του δεν ήταν αρκετά καλές, αλλά νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο έχει δίκιο όσον αφορά την ανάγκη του συλλόγου να επενδύσει περισσότερο στο πάνω μέρος του γηπέδου και στην άμυνα, αλλά νομίζω ότι ήταν λίγο θέμα χρόνου και ήθελε να πει ότι επειδή δεν αντικατοπτρίζει την απόδοση, θεώρησα ότι η απόδοση ήταν καλύτερη. Είναι λίγο ασέβεια και προς τους συμπαίκτες του. Λέει ότι δεν είναι αρκετά καλοί».