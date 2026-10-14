Ο Κιν στο πλευρό του Μαρτίνες: «Στήστε του άγαλμα»

Ο Κιν στο πλευρό του Μαρτίνες: «Στήστε του άγαλμα»

Ο Κιν στο πλευρό του Μαρτίνες: «Στήστε του άγαλμα»
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Ο Ροι Κίν υποστήριξε πλήρως τον Λισάντρο Μαρτίνες, μετά την εξέγερση του Αργεντίνου αμυντικού ενάντια στη διοίκηση του συλλόγου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/10) από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτανό» για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον αγώνα ωστόσο να στιγματίζεται από τις δηλώσεις του Λισάντρο Μαρτίνες.

Συγκεκριμένα, ο Αργεντίνος αμυντικός ξέσπασε κατά της διοίκησης του αγγλικού συλλόγου, με τα λεγόμενα του να προκαλούν... εμφύλιο στο εσωτερικό της ομάδας, με αρκετούς πρώην παίκτες των «κόκκινων διαβόλων» να τάσσονται υπέρ ή κατά του 28χρόνου διεθνή.

Ένας από αυτούς που τάχθηκαν υπέρ του Μαρτίνες, ήταν ο εμβληματικός αρχηγός της Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, ο οποίος ενθουσιάστηκε με το θάρρος του παίκτη να ασκήσει δημόσια κριτική στη διοίκηση της ομάδας.

 

Σχολιάζοντας τα εκρηκτικά σχόλια του αμυντικού, ο Ιρλανδός δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρύψει τα συναισθήματα του και τάχθηκε ανοιχτά με το μέρος του παίκτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Αν νομίζετε ότι θα με πείραζε να τον υποστηρίξω μετά από όσα είπε, τότε έχετε απόλυτο δίκιο. Στήστε του άγαλμα».

«Ποτέ δεν έχω ερωτευτεί έναν παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπως έχω ερωτευτεί αυτόν τον νεαρό. Έχει το θάρρος να λέει ό,τι ούτε ο προπονητής δεν τολμά να πει. Μου αρέσουν οι παίκτες που λένε αυτό που σκέφτονται και δεν φοβούνται τις συνέπειες. Ειλικρινά, τον λατρεύω αυτόν τον τύπο!».

Για την ιστορία, ο Μαρτίνες έγινε ο πρώτος από τους νυν ηγέτες των αποδυτηρίων της ομάδας που τόλμησε να μιλήσει ανοιχτά για την αναποτελεσματική δουλειά των διευθυντών, τονίζοντας ότι η συχνή εναλλαγή προπονητών δεν θα σώσουν το έργο, αν πρώτα δε γίνει πρώτα σαρωτική αλλαγή σε ολόκληρη την ιεραρχία του συλλόγου.

@Photo credits: Associated Press
     

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