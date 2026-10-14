Ο Κιν στο πλευρό του Μαρτίνες: «Στήστε του άγαλμα»
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ηττήθηκε το βράδυ της Τρίτης (13/10) από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μετροπολιτανό» για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον αγώνα ωστόσο να στιγματίζεται από τις δηλώσεις του Λισάντρο Μαρτίνες.
Συγκεκριμένα, ο Αργεντίνος αμυντικός ξέσπασε κατά της διοίκησης του αγγλικού συλλόγου, με τα λεγόμενα του να προκαλούν... εμφύλιο στο εσωτερικό της ομάδας, με αρκετούς πρώην παίκτες των «κόκκινων διαβόλων» να τάσσονται υπέρ ή κατά του 28χρόνου διεθνή.
Ένας από αυτούς που τάχθηκαν υπέρ του Μαρτίνες, ήταν ο εμβληματικός αρχηγός της Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, ο οποίος ενθουσιάστηκε με το θάρρος του παίκτη να ασκήσει δημόσια κριτική στη διοίκηση της ομάδας.
Σχολιάζοντας τα εκρηκτικά σχόλια του αμυντικού, ο Ιρλανδός δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρύψει τα συναισθήματα του και τάχθηκε ανοιχτά με το μέρος του παίκτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως: «Αν νομίζετε ότι θα με πείραζε να τον υποστηρίξω μετά από όσα είπε, τότε έχετε απόλυτο δίκιο. Στήστε του άγαλμα».
🚨🎙️Roy Keane on Lisandro Martinez comments: “If you think I’d be sick to support him after what he said then your are absolutely right, build him a statue.” https://t.co/zCqWSDnK2m— 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐓𝐅𝐎𝐑𝐃 𝐄𝐍𝐃 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 (@StretfordEndT_) October 13, 2026
«Ποτέ δεν έχω ερωτευτεί έναν παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όπως έχω ερωτευτεί αυτόν τον νεαρό. Έχει το θάρρος να λέει ό,τι ούτε ο προπονητής δεν τολμά να πει. Μου αρέσουν οι παίκτες που λένε αυτό που σκέφτονται και δεν φοβούνται τις συνέπειες. Ειλικρινά, τον λατρεύω αυτόν τον τύπο!».
🚨🗣️ Roy Keane on Lisandro Martinez interview: “I’ve never fallen in love with a current United player like I have with this lad. He has the guts to say what even the manager is afraid to say. I love players who speak their minds and aren’t afraid of the consequences. Honestly, I absolutely love this guy!” 🔴— 90Minutes Report (@90MinutesHQ) October 14, 2026
Για την ιστορία, ο Μαρτίνες έγινε ο πρώτος από τους νυν ηγέτες των αποδυτηρίων της ομάδας που τόλμησε να μιλήσει ανοιχτά για την αναποτελεσματική δουλειά των διευθυντών, τονίζοντας ότι η συχνή εναλλαγή προπονητών δεν θα σώσουν το έργο, αν πρώτα δε γίνει πρώτα σαρωτική αλλαγή σε ολόκληρη την ιεραρχία του συλλόγου.
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