Ο Λισάντρο Μαρτίνες επέκρινε την διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την ήττα των «κόκκινων διαβόλων» από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν τα κατάφερε χθες (13/10) απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και ηττήθηκε με 2-0 μέσα στο «Metropolitano» στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τους «κόκκινους διαβόλους», να βυθίζονται ακόμη περισσότερο στην εσωστρέφεια.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στο εσωτερικό του συλλόγου, ήταν οι δηλώσεις του Λισάντρο Μαρτίνες μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο οποίος δεν «μάσησε» τα λόγια του και επέκρινε το διοικητικό συμβούλιο, δηλώνοντας ότι περίμενε περισσότερες μεταγραφές και επενδύσεις κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Αργεντίνος πρόσθεσε ότι ήταν απογοητευμένος με τις δαπάνες του συλλόγου κατά το μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού και ζήτησε μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τα ανώτερα στελέχη της ομάδας.

Όταν ρωτήθηκε αν περίμενε περισσότερη ενίσχυση αυτό το καλοκαίρι και αν η τωρινή ομάδα είναι αρκετά καλή για να ανταγωνιστεί τόσο σε επίπεδο Champions League όσο και στην Premier League, προχώρησε σε ένα ξέσπασμα κατά πάντων, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε τον προπονητή του, Μάικλ Κάρικ, υποστηρίζοντας ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και μία ενδεχόμενη αλλαγή του δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα στον σύλλογο.

«Περιμένω περισσότερα από τον τεχνικό μας διευθυντή. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Περίμενα περισσότερες επενδύσεις το καλοκαίρι. Συνεχώς αλλάζουμε προπονητές, αλλά τι γίνεται με άλλους τομείς; Είναι εύκολο να πούμε τον προπονητή, τους παίκτες, αλλά πρέπει να δούμε και άλλους, ε; Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αν δεν αλλάξουμε, την επόμενη σεζόν θα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα».

Lisandro Martínez did NOT hold back after United's loss to Atletico 😬👀 https://t.co/OGo25Pzd30 — Prime Video Sport UK (@primevideosport) October 13, 2026

Αυτή τη στιγμή, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι 13η στη βαθμολογία της Premier League με μόλις 6 βαθμούς μετά από 6 αγωνιστικές, ενώ και οι εμφανίσεις του στην Ευρώπη είναι κάτω των προσδοκιών.