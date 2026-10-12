Ο Έντσο Μαρέσκα έδωσε αφοπλιστική απάντηση όταν ρωτήθηκε για την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι, μετά το σπουδαίο διπλό (0-3) επί της Λίβερπουλ.

Με το εμφατικό 0-3 έφυγε από το «Άνφιλντ» το απόγευμα της Κυριακής (11/10) η Μάντσεστερ Σίτι, φτάνοντας στο 6/6 στη φετινή Premier League και αφήνοντας τη Λίβερπουλ στο -9 από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Το παιχνίδι, πέραν του αγωνιστικού είχε και τεράστιο εξω-αγωνιστικό ενδιαφέρον, καθώς ήταν το πρώτο μετά την ενοχή των Πολιτών για 114 παραβάσεις την περίοδο 2009-2018, και μάλιστα κόντρα σε μια αντίπαλο με την οποία υπήρξε μάχη... σώμα με σώμα τις περασμένες σεζόν για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Φυσικά, οι δημοσιογράφοι δεν μπόρεσαν παρά να ρωτήσουν τον Έντσο Μαρέσκα, στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της αναμέτρησης, σχετικά με αυτό το... καυτό θέμα, με τον τεχνικό των γαλάζιων του Μάντσεστερ να δίνει και πάλι μια αφοπλιστική απάντηση.

Ο άλλοτε χαφ του Ολυμπιακού τόνισε πως δεν τον ενδιαφέρει όλος ο θόρυβος που γίνεται γύρω από τον σύλλογο και θα μιλήσει για το όλο θέμα όταν η Σίτι κερδίσει την έφεση που άσκησε.

«Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαρούμενος είμαι. Δεν με νοιάζει. Είμαι εδώ για να προετοιμάζω την ομάδα για τα παιχνίδια, να κερδίζω παιχνίδια και δεν με νοιάζει. Το έχω πει αρκετές φορές, θα μιλήσω για όλη αυτή την κατάσταση όταν θα έχουμε κερδίσει την έφεση».