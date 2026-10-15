Champions League: Δείτε τα γκολ της βραδιάς
Ολοκληρώθηκαν τα ματς της Τετάρτης (14/10) για την 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τη Ρεάλ να κάνει την απίθανη ανατροπή στο Ολίμπικο και να παίρνει τεράστια νίκη με 4-3. Σούπερ η Παρί στο Μάντσεστερ υπό το βλέμμα του Πεπ, επικράτησε της Σίτι με 4-2. Η Λίβερπουλ έκανε πάρτι στην Αυστρία, ενώ η Κόμο παρά το τέρμα του Δουβίκα δεν κατάφερε να νικήσει τη Φέγενορντ. Πρώτη νίκη για την Μπόντο, επικράτησε της Ντόρτμουντ του Καρέτσα. Η Στουτγκάρδη πέρασε εύκολα από την Μπρατισλάβα, ενώ η Μπέτις πήρε το θρίλερ κόντρα στην Πόρτο. Ιστορική βραδιά στο «Βίλα Παρκ», με τους Βίλανς να διαλύουν τη Φενέρ!
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