Σε ένα τρελό ματς με έξι γκολ και πολλές χαμένες ευκαιρίες, ο Πεπ είδε την πρώην ομάδα του να χάνει στο Ετιχαντ από την Παρί με 4-2.

Η επιστροφή του Πεπ Γκουαρδιόλα στο «Ετιχαντ» εξελίχθηκε σε μια βραδιά... εφιάλτη για τη Μάντσεστερ Σίτι. Υπό το βλέμμα του Καταλανού τεχνικού, η Παρί Σεν Ζερμέν κυριάρχησε, επικράτησε με 4-2 και ανέβηκε στην κορυφή της League Phase. Με εντυπωσιακή κυκλοφορία της μπάλας, ταχύτητα και εξαιρετικές συνεργασίες, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επιβεβαίωσε την ποιότητά της, παραδίδοντας μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Η Σίτι κρατά την αντίδραση του β' μέρους, που θα μπορούσε να της δώσει κάτι περισσότερο. Τρελό ματς με 42 τελικές προσπάθειες, έξι γκολ και αλεπάλληλες ευκαιρίες!





Η Παρί μπήκε αποφασισμένη να επιβάλει τον ρυθμό της και μέσα σε δύο λεπτά έβαλε τις βάσεις για μια σπουδαία εμφάνιση. Στο 13ο λεπτό, ο Ντουέ άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό χαμηλό σουτ έξω από την περιοχή, ενώ στο 15΄ ο Ντεμπελέ διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων με κεφαλιά, έπειτα από υποδειγματική συνεργασία με τον Ντουέ. Η Σίτι αδυνατούσε να περιορίσει την επιθετική ορμή των Παριζιάνων, οι οποίοι συνέχισαν να βρίσκουν με χαρακτηριστική ευκολία χώρους στην αντίπαλη άμυνα. Στο 31΄ ο Χακίμι σημάδεψε το δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Βιτίνια ολοκλήρωσε ιδανικά μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Η Παρί πήγε στα αποδυτήρια έχοντας επιβάλει πλήρως τον νόμο της, με τη Σίτι να προβληματίζει τόσο για την αμυντική της λειτουργία όσο και για την αδυναμία της να ακολουθήσει τον ρυθμό των αντιπάλων της.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να αντιδράσει και βρήκε το γκολ που αναζητούσε στο 53΄. Ο Εντιαγέ έδωσε νέα πνοή στην επιθετική λειτουργία των γηπεδούχων και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη μείωση του σκορ, με τον Χάαλαντ να εκτελεί με δυνατή κεφαλιά για το 3-1. Η Παρί, ωστόσο, δεν άργησε να απαντήσει, καθώς στο 63΄ ο Ακλιούς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, σε μια φάση όπου η εντυπωσιακή του ενέργεια και η... τύχη νίκησαν τον Ντοναρούμα για το 4-1.

Η συνέχεια εξελίχθηκε σε μια επιθετική μονομαχία χωρίς ανάσα. Οι δύο ομάδες δημιούργησαν διαδοχικές ευκαιρίες, με τον Χάαλαντ να σημαδεύει το δοκάρι στο 74΄. Δύο λεπτά αργότερα, ο Νορβηγός επιθετικός βρήκε ξανά δίχτυα, μειώνοντας σε 4-2 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Η Σίτι πίεσε για ένα ακόμη γκολ, εκμεταλλευόμενη τα αμυντικά κενά της Παρί. Στο 83΄ ο Χάαλαντ και στο 86΄ ο Σεμένιο έχασαν σημαντικές ευκαιρίες, με τους γηπεδούχους να μην καταφέρνουν να επιστρέψουν ουσιαστικά στη διεκδίκηση του αγώνα.

Η Παρί είχε, μάλιστα, την ευκαιρία να δώσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη της, όταν κέρδισε πέναλτι στο 88΄. Ο Τόρες ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Ντοναρούμα απέκρουσε, αποτρέποντας ένα πέμπτο γκολ.