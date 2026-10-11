Σίτι: Γιατί οι οπαδοί των Πολιτών κρατούσαν στο Άνφιλντ φουσκωτές μπανάνες;
Αν αναρωτήθηκε κανείς τι συμβολίζουν οι κίτρινες φουσκωτές μπανάνες που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο Άνφιλντ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι, έχουμε την απάντηση.
Η συγκεκριμένη παράδοση έχει τις ρίζες της στον Αύγουστο του 1987, όταν ο οπαδός της Σίτι, Φρανκ Νιούτον, εμφανίστηκε στο «Μέιν Ρόουντ» κρατώντας μια φουσκωτή μπανάνα μήκους περίπου ενάμιση μέτρου. Η ιδέα προέκυψε έπειτα από ένα στοίχημα με φίλους του, ωστόσο η εικόνα αυτή άρεσε πολύ στους φίλους των Πολιτών και πολύ γρήγορα έγινε... μόδα.
Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, η «τρέλα» με τις φουσκωτές μπανάνες είχε εξαπλωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε χιλιάδες φίλοι της Σίτι να τις παίρνουν μαζί τους ακόμη και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η περίφημη εκδρομή της Boxing Day του 1988, όταν η Σίτι αντιμετώπισε τη Στόουκ.
Τριάντα χρόνια αργότερα, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισαν να επαναφέρουν το ξεχασμένο αυτό έθιμο στις εξέδρες του «Άνφιλντ», ενώ λέγεται ότι στο συγκεκριμένο ντέρμπι, βρέθηκαν πάνω από 1.000 μπανάνες στον αγωνιστικό χώρο.
Manchester City supporters have been able to sneak their inflatable bananas into the away end at Anfield this afternoon. It has been a trend at City since the 1987-88 season when they had been relegated to the second tier. They had a striker called Imre Varadi, who was called Imre Banana by one fan. That led another fan to bring an inflatable banana with him to the next game and it was a trend that stuck throughout the rest of the 80s and the 90s. The travelling City fans are clearly trying to have a bit of fun in the face of discussion about a potential relegation back to the second tier, or lower. https://t.co/ES569iXPvc— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 11, 2026
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