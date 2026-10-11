Μία παράδοση που κρατάει χρόνια αναβίωσαν οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, φέρνοντας στο Άνφιλντ αμέτρητες... φουσκωτές μπανάνες.

Αν αναρωτήθηκε κανείς τι συμβολίζουν οι κίτρινες φουσκωτές μπανάνες που έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο Άνφιλντ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι, έχουμε την απάντηση.

Η συγκεκριμένη παράδοση έχει τις ρίζες της στον Αύγουστο του 1987, όταν ο οπαδός της Σίτι, Φρανκ Νιούτον, εμφανίστηκε στο «Μέιν Ρόουντ» κρατώντας μια φουσκωτή μπανάνα μήκους περίπου ενάμιση μέτρου. Η ιδέα προέκυψε έπειτα από ένα στοίχημα με φίλους του, ωστόσο η εικόνα αυτή άρεσε πολύ στους φίλους των Πολιτών και πολύ γρήγορα έγινε... μόδα.

Μέσα σε μόλις έναν χρόνο, η «τρέλα» με τις φουσκωτές μπανάνες είχε εξαπλωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε χιλιάδες φίλοι της Σίτι να τις παίρνουν μαζί τους ακόμη και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η περίφημη εκδρομή της Boxing Day του 1988, όταν η Σίτι αντιμετώπισε τη Στόουκ.

Τριάντα χρόνια αργότερα, οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι αποφάσισαν να επαναφέρουν το ξεχασμένο αυτό έθιμο στις εξέδρες του «Άνφιλντ», ενώ λέγεται ότι στο συγκεκριμένο ντέρμπι, βρέθηκαν πάνω από 1.000 μπανάνες στον αγωνιστικό χώρο.