Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε επίδειξη δύναμης στο «Άνφιλντ», αφήνοντας στην άκρη τον θόρυβο γύρω από το ενδεχόμενο βαριάς τιμωρίας της. Οι Πολίτες κυριάρχησαν απέναντι στη Λίβερπουλ και τη διέλυσαν με 3-0.

Ούτε οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των παραβιάσεων των οικονομικών κανονισμών της Premier League ούτε η απειλή μιας βαριάς τιμωρίας στάθηκαν ικανές να αποπροσανατολίσουν τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι Πολίτες πραγματοποίησαν επίδειξη δύναμης στο «Άνφιλντ», διέλυσαν τη Λίβερπουλ των σημαντικών απουσιών με 3-0 και ανέβηκαν μόνοι στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας το απόλυτο νικών έπειτα από έξι στροφές. Ο Ντοκού και η αποβολή του Χράφενμπερχ άλλαξαν όλο το σκηνικό της αναμέτρησης. Oι οπαδοί της Λίβερπουλ τραγουδούσαν ειρωνικά «θα υποβιβαστείτε» προς τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας, ωστόσο οι Reds έπεσαν στην... 9η θέση της βαθμολογίας.

Ένταση, υψηλός ρυθμός και δυνατές μονομαχίες χαρακτήρισαν το πρώτο ημίχρονο τoυ ντέρμπι, με τις δύο ομάδες, ωστόσο, να δυσκολεύονται αισθητά στη δημιουργία καθαρών ευκαιριών. Οι Reds μπήκαν δυναμικά στον αγωνιστικό χώρο, ασκώντας ασφυκτική πίεση και επιδιώκοντας να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Ο Xράβενμπερχ ήταν εξαιρετικός, ο Μουνιόθ το πάλεψε, αλλά δεν είχαν άλλους συμπαραστάτες.

Μετά το πρώτο 20λεπτο, η Σίτι άρχισε να ισορροπεί την κατάσταση, περιορίζοντας την πίεση και αποκτώντας σταδιακά μεγαλύτερο έλεγχο στην κυκλοφορία. Ο Σερκί όταν έβρισκε χώρους γινόταν επικίνδυνος, χωρίς όμως να βρει τη μεγάλη φάση. Παράλληλα, η έλλειψη ποιότητας στο επιθετικό τρίτο ήταν εμφανής, με τον Βιρτς να υποπίπτει σε αβίαστα λάθη και τον Σεμένιο να μην προσφέρει όσα αναμένονταν.

Πάρτι στο «Άνφιλντ»

Στην επανάληψη το σκηνικό άλλαξε, η Λίβερπουλ μπήκε δυνατά και στο πρώτο δεκάλεπτο είχε καλές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ. Στο 48’ ο Κούμας έπιασε σουτάρα, αλλά ο Ντοναρούμα με τρομερή επέμβαση κράτησε το μηδέν. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ιταλός νίκησε τον Χράβενμπερχ, ενώ το σουτ του ΜακΆλιστερ πέρασε άουτ. Ο Μαρέσκα πέρασε στο ματς τον Ντοκού και η Σίτι πήρε τα πάνω της. Εξαιρετική κυκλοφορία, αρκετά τρεξίματα και οι Πολίτες άλλαξαν τη ροή του ματς. Σε αυτό βοήθησε αισθητά και η αποβολή του Χράφενμπερχ με δεύτερη κίτρινη.

Τρία λεπτά αργότερα ήρθε και το γκολ! Μια φάση χρειάστηκε ο Χάαλαντ και βρήκε δίχτυα ανοίγοντας τον δρόμο για ένα μεγάλο διπλό! Αυτή ήταν μόνο η αρχή, αφού η Σίτι έκανε ό,τι ήθελε και σε δέκα λεπτά πέτυχε δυο ακόμα τέρματα. Ο Ντοκού με τρομερό τελείωμα στο 68’ σημείωσε το 2-0 και στο 78’ σε φάση που η Σίτι έκρυψε την μπάλα, ο Σερκί διαμόρφωσε το 3-0. Η Μάνστεστερ δεν κινδύνευσε, βρέθηκε στην κορυφή και έστελε τους γηπεδούχους στην θέση της βαθμολογίας.