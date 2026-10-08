Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει 114 κατηγορίες για τις οποίες κρίθηκε ένοχη και οι επιπτώσεις μπορεί να είναι βαρύτατες.

Η καθημερινότητα των συλλόγων επέστρεψε και μαζί της και η Μάντσεστερ Σίτι στο προσκήνιο, ελέω φυσικά της ενοχής της σε 114 κατηγορίες από το αρμόδιο όργανο της Premier League.

Φυσικά, οι Πολίτες κατέθεσαν ένσταση και πλέον αναμένονται νέες, οριστικές εξελίξεις γύρω από το θέμα που μπορεί να φέρει τεράστιες ποινές στους γαλάζιους του Μάντσεστερ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο άνθρωπος που πρώτος αποκάλυψε την ενοχή της ομάδας του Έντσο Μαρέσκα, ο πασίγνωστος και έγκυρος δημοσιογράφος, Ντέιβιντ Όρσταϊν μίλησε σε vidcast για την όλη κατάσταση με τη Σίτι και τόνισε πως... δεν βλέπει πώς οι Citizens θα συνεχίσουν να αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.