Έντσο Μαρέσκα: «Θα τα πούμε όταν κερδίσουμε την έφεση»
Η Μάντσεστερ Σίτι έχει βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση μετά το πόρισμα ενοχής της Premier League για 114 περιπτώσεις οικονομικών παραβάσεων, εντούτοις ο Έντσο Μαρέσκα παραμένει αισιόδοξος. Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, ο Ιταλός προπονητής εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η ομάδα του θα δικαιωθεί και θα κερδίσει την έφεση, ξεκαθαρίζοντας πως έχει εμπιστοσύνη στη διοίκηση του κλαμπ.
«Ο λόγος που ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο είναι ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, 100%, στον ιδιοκτήτη, στον αθλητικό διευθυντή, στον διευθύνοντα σύμβουλο - σε ολόκληρο τον οργανισμό. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Μίλησα με τον σύλλογο, αυτό είναι σίγουρο. Όλοι μας έχουμε εμπιστοσύνη.
Η κατάλληλη στιγμή για να μιλήσουμε γι’ αυτό είναι όταν κερδίσουμε αυτή την έφεση», ανέφερε ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού, που σε ερώτηση για το αν θα παραμείνει στο Έτιχαντ σε περίπτωση υποβιβασμού, αποκρίθηκε πως «δεν υπάρχει άλλος σύλλογος στον κόσμο στον οποίο θα ήθελα να βρίσκομαι. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που είμαι εδώ. Το λέω από την πρώτη μέρα».
"I completely trust the club." Manchester City head coach Enzo Maresca speaks for the first time since the club were found guilty of financial breaches. https://t.co/ewjE2JHlbl 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/y26taZHpKM— Sky News (@SkyNews) October 9, 2026
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