Ο προπονητής της Σουίντον, Ίαν Χόλογουεϊ, ξεσπάθωσε κατά της Μάντσεστερ Σίτι για τη σκανδαλώδη υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει βρεθεί στο στόχαστρο λόγω του σκανδάλου με τις 114 οικονομικές παραβάσεις για τις οποίες έχει κριθεί ένοχη, παρότι οι άνθρωποι του συλλόγου επιμένουν για την αθωότητά του. Ανάμεσα λοιπόν στις πολλές φωνές κατά των Πολιτών, ακούστηκε απροσδόκητα δυνατά εκείνη του Ίαν Χόλογουεϊ.

Ο προπονητής της Σουίντον, η οποία μετέχει στη League Two, είχε αντιμετωπίσει τη Σίτι ως τεχνικός της Μπλάκπουλ τη σεζόν 2010/11 και όταν ρωτήθηκε αν νιώθει ότι τον έκλεψαν τότε, ξεσπάθωσε κατά των Cityzens και συγκεκριμένα των συντελεστών του κλαμπ, φτάνοντας στο σημείο να τους... διαολοστείλει!

Αναλυτικά:

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, σε όλη εκείνη τη σεζόν ένιωθα ότι μας έκλεψαν. Η ομάδα μου έπαιξε τόσο καλά απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Πετύχαμε τρία απολύτως κανονικά γκολ. Ένα ακυρώθηκε για οφσάιντ, ενώ εκείνοι σκόραραν δύο φορές. Στη μία περίπτωση δεν υπήρχε φάουλ και στην άλλη υπήρχε οφσάιντ.

Έτσι, τους καταλογίστηκε πέναλτι και το άλλο γκολ ήταν οφσάιντ. Μάλιστα, ο διαιτητής μού έστειλε μια επιστολή λέγοντάς μου ότι μας κόστισαν εννέα βαθμούς εκείνη τη χρονιά, επειδή σκεφτήκαμε "ω, θα πρέπει να ήταν φάουλ, αφού ήταν για τη Μάντσεστερ Σίτι". Πόσο μάλλον τώρα που αποκαλύπτεται ότι έκλεβαν. Το ποδόσφαιρο σε ολόκληρο τον κόσμο καταστρέφεται από ανθρώπους που είναι πλούσιοι και πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν ό,τι διάολο θέλουν με αυτό.

Το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους μας, είτε είμαστε πλούσιοι είτε φτωχοί. Είναι ένα άθλημα που έχει μετατραπεί σε επιχείρηση, κάτι που το κάνει άσχημο. Όμως, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι στον πλανήτη σαν κι αυτό, γιατί μοιάζει με μια παρτίδα σκάκι πάνω στο γρασίδι και σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις μέρος κάποιου πράγματος που έχει πραγματική σημασία.

Μία από τις εγγονές μου, η Λούνα, παίζει εδώ και αρκετό καιρό. Η μικρότερη αδελφή της, η Ρέμι, μόλις άρχισε να παίζει. Είναι έξι ετών και η Λούνα οκτώ. Την περασμένη Κυριακή είδα τη Λούνα να πετυχαίνει τα δύο πρώτα της γκολ. Ήταν υπέροχο να το βλέπεις. Απόψε θα πάω να παρακολουθήσω την προπόνησή τους και το περιμένω πραγματικά με ανυπομονησία. Αυτό με βοηθά να θυμηθώ γιατί αγαπώ τόσο πολύ αυτό το παιχνίδι. Και θα το αγαπώ πάντα.

Δεν μπορείς ποτέ να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αυτοί οι νέοι τηλεσχολιαστές λένε πως “πρέπει να αποκτήσεις τον έλεγχο”. Αυτό έχει να κάνει με όσα έχει κάνει ο Πεπ μέσα στο παιχνίδι, με τους νέους κανόνες για το χτίσιμο των επιθέσεων από πίσω και την επιστροφή της μπάλας στην περιοχή σου. Έτσι, αποκτάς τον έλεγχο. Όσο περισσότερο έλεγχο αποκτάς, τόσο περισσότερο θέλεις να τον διατηρείς. Όμως, δεν μπορούμε να παίξουμε όλοι έτσι.

Αυτός δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να παίζεται το ποδόσφαιρο. Πρέπει να προσπαθείς να βρεις έναν τρόπο να είσαι μέρος κάποιου συνόλου και να συνδέεσαι με τους άλλους. Έχουν προκαλέσει τεράστιο πλήγμα στο ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι το έχουν βλάψει. Θα τους διέλυα όλους χωρίς δεύτερη σκέψη, γιατί ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν.

Εξακολουθούν να λένε ψέματα μέχρι και σήμερα, κάτι που είναι απολύτως ντροπιαστικό. Αλλά πώς μπορείς να ελέγξεις ποιος έχει στην ιδιοκτησία του έναν ποδοσφαιρικό σύλλογο; Μπορείς, όμως, σίγουρα να θεσπίσεις αυστηρότερους κανόνες και κανονισμούς. Μπορείς ασφαλώς να διασφαλίσεις ότι οι σύλλογοι ελέγχονται και εξετάζονται εξονυχιστικά.

Το ίδιο συμβαίνει ακόμη και στο δικό μας επίπεδο. Πώς γίνεται να έχεις 2.000 θεατές σε έναν αγώνα και να πληρώνεις όσα πληρώνει η Σάλφορντ; Τίποτα από όλα αυτά δεν βγάζει νόημα. Πώς γίνεται να είσαι η Ρέξαμ και να έχεις στη διάθεσή σου όλα αυτά τα χρήματα; Τίποτα δεν βγάζει νόημα. Και σε ολόκληρο τον κόσμο βρίσκεις ανθρώπους που ανακαλύπτουν παραθυράκια στους κανονισμούς και τα εκμεταλλεύονται.

"Get lost! How dare you ruin what's part of our country, our DNA in this country." Ian Holloway had some very strong words when asked about the Man City charges. https://t.co/JXL3O5ZFAR October 8, 2026

Αυτό το παιχνίδι είναι μεγαλύτερο και καλύτερο από όλους εσάς. Είστε ντροπή. Το έχετε αμαυρώσει σε τέτοιο βαθμό. Και δεν είστε οι μόνοι που το κάνουν αυτό. Έχουν υπάρξει άνθρωποι στα υψηλότερα κλιμάκια του ποδοσφαίρου, ακόμη και στην κορυφή της UEFA και της FIFA, που κατέληξαν στη φυλακή. Και είχα πει ότι ήταν διεφθαρμένοι, γιατί αυτό συμβαίνει. Χρήμα, εξουσία.

Όμως, το ποδόσφαιρο παραμένει ποδόσφαιρο και ανήκει στον καθένα από εμάς. Και το υπέροχο με αυτό είναι ότι μπορείς να είσαι μια γιαγιά 94 ετών, που αγαπά τον ποδοσφαιρικό της σύλλογο από την κορυφή μέχρι τα νύχια, και έχεις κάθε δικαίωμα να λες ό,τι θέλεις. Αξίζεις τη ζωή που σου έχει χαρίσει αυτή η ομάδα, τη χαρά που έχεις βιώσει, αλλά και τις φρικτές στιγμές που έχεις περάσει. Δεν υπάρχει τίποτα που να συγκρίνεται μαζί του. Απολύτως τίποτα. Είναι κάτι υπέροχο και δεν θα έπρεπε ποτέ να του δείχνεις ασέβεια.

Έχασα επειδή δεν ήμασταν αρκετά καλοί. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί επειδή επετράπη στην ομάδα να κλέβει. Και αν δεν γνωρίζατε ότι έκλεβαν, λυπάμαι, αλλά κάνατε τα στραβά μάτια. Για μένα, πλέον είναι πολύ αργά. Θα τους αφαιρούσα τα πάντα, από τον καθένα τους, και θα τους ανάγκαζα να ξεκινήσουν από την αρχή. Αμέσως, τώρα. Αυτό συνέβη στη Σκωτία και θα το έκανα κι εγώ σήμερα. Είναι ντροπή και εξακολουθούν να μην παραδέχονται τι έκαναν. Τι είδους άνθρωποι θέλουν πραγματικά να είναι;

Μιλάμε για τον Πεπ; Γνώριζε ότι συνέβαιναν όλα αυτά; Όχι, δεν νομίζω ότι το γνώριζε. Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην κορυφή, στην κορυφή όλων, εκείνοι που προσπαθούσαν να εξαπατήσουν αυτό το άθλημα. Και θα τους έριχνα όλους μέσα. Γιατί εξακολουθούν να έχουν την εταιρεία; Γιατί εξακολουθούν να είναι οι ιδιοκτήτες; Γιατί συνεχίζουν να το κάνουν αυτό; Άντε να χαθείτε.

Πώς τολμάτε να καταστρέφετε κάτι που αποτελεί κομμάτι της χώρας μας, μέρος του DNA μας εδώ; Ειλικρινά, για όλους εμάς, στις εργατικές και μεταλλευτικές κοινότητες, ποιος ξέρει πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, ποιος ξέρει… Σημασία έχει μια ομάδα και η πίστη ότι μπορείς να αποδειχθείς καλύτερος από κάποιον άλλον μέσα από μια δίκαιη αναμέτρηση. Κι εκείνοι πήγαν και κατέστρεψαν το ποδόσφαιρο στην κορυφή του. Απόλυτη ντροπή.

Αν με πονάει, λοιπόν; Μπορεί να μην ήμασταν αρκετά καλοί ούτως ή άλλως. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσε κανείς να εξετάσει. Αλλά, πραγματικά, τώρα που γνωρίζουμε ότι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να συμβεί κάτι ουσιαστικό. Να τους αφαιρεθούν βαθμοί; Για μένα, να πάνε στο διάολο. Να τους ρίξουν στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και να τους αναγκάσουν να χρησιμοποιούν μόνο τα χρήματα που τους επιτρέπονται.

Πιθανότατα θα τους έμενε μόνο ένας παίκτης. Σοβαρά μιλάω. Να μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο αυτά τα χρήματα και να ξοδεύουν μόνο όσα τους αναλογούν. Να τους αφαιρέσουν τα πάντα, όλους τους τίτλους τους, όσους κι αν είναι, και να τους αφήσουν να ξεκινήσουν ξανά και να χτίσουν την ομάδα τους από την αρχή. Ας δούμε αν οι ιδιοκτήτες τους θα εξακολουθούσαν να ενδιαφέρονται, αν έπρεπε να λειτουργούν σωστά και δίκαια.

Γιατί τα έχουν καταστρέψει όλα. Έχουν καταστρέψει ολοκληρωτικά αυτό το παιχνίδι, ένα παιχνίδι στο οποίο δεν πιστεύουν πραγματικά, αν είναι διατεθειμένοι να κάνουν τέτοια πράγματα. Και αυτό ήταν. Τέλος. Δεν έχω απολύτως κανέναν σεβασμό για εσάς, για κανέναν από εσάς. Να πάτε στον διάολο. Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Αυτό θα έπρεπε να συμβεί».