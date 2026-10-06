Κάραγκερ: «Θεωρώ ότι η τιμωρία της Σίτι θα πρέπει να κρατήσει χρόνια»

Την πεποίθησή του ότι η τιμωρία που θα λάβει η Σίτι θα πρέπει κρατήσει χρόνια εξέφρασε ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής, Τζέιμι Κάραγκερ.

Θέμα των ημερών είναι και όχι άδικα η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι με τον Τζέιμι Κάραγκερ να παίρνει και αυτός θέση με τη σειρά του για τις κυρώσεις που μπορεί να έχουν οι «Πολίτες».

Αν και η Μάντσεστερ Σίτι έχει κάνει έφεση κατά της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία την έκρινε ένοχους τους «Πολίτες» για περισσότερες από 100 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, τα δεδομένα δείχνουν ότι στο εσωτερικό του αγγλικού ποδοσφαίρου ενισχύεται η εκτίμηση πως, εφόσον η προσπάθειά της να ανατρέψει την ετυμηγορία αποτύχει, δύσκολα θα βρίσκεται στα... σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του Sky Sports, η πιθανότητα επιβολής αυστηρών κυρώσεων στη Μάντσεστερ Σίτι είναι... προ των πυλών, αφου τα περιθώρια επιείκειας στενέυουν. Ο Κάραγκερ, μιλώντας στο Sky Sports News έκανε σαφές πως τόνισε η τιμωρία που θα λάβει η ομάδα θα πρέπει να έχει επιπτώσεις και στις επικείμενες σεζόν του συλλόγου.

Ο άλλοτε αμυντικός της Λίβερπουλ ανέφερε αρχικά: «Τώρα που γνωρίζουμε ότι κρίθηκαν ένοχοι, ναι, υπάρχει έφεση, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αρχική απόφαση, δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να περιμένει. Πρέπει να τελειώσει αυτή τη σεζόν, γιατί η Μάντσεστερ Σίτι πρέπει να επηρεαστεί από την επόμενη σεζόν. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι μία εφάπαξ τιμωρία για μία σεζόν, γιατί αυτό συνέβαινε για χρόνια και χρόνια. Επομένως, θεωρώ ότι και η τιμωρία θα πρέπει να διαρκέσει χρόνια και χρόνια».

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε πως ο Κάραγκερ μίλησε και για το κλίμα στα εκτός έδρας παιχνίδια της Σίτι το οποίο αναμένεται να είναι... βαρύ: «Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά δύσκολο για τη Σίτι να πετύχει κάτι αυτή τη σεζόν. Σε κάθε εκτός έδρας γήπεδο όπου θα αγωνίζεται, πιθανότατα θα συναντά την καλύτερη ατμόσφαιρα που θα έχει υπάρξει εκεί σε ολόκληρη τη σεζόν. Όλοι ζητούν αίμα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς για τη Μάντσεστερ Σίτι, τους παίκτες και τον προπονητή της».