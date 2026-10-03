Ο Ρούι Πίντο, ο άνθρωπος που αποκάλυψε την υπόθεση της οικονομικής απάτης της Μάντσεστερ Σίτι, ζητάει να παραμείνει υπό το καθεστώς προστασίας μαρτύρων.

Με την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι να έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις μετά την απόφαση της Premier League να την κρίνει ένοχη για 114 παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της, ο άνθρωπος, ο οποίος έκανε την αποκάλυψη ξεκινώντας όλον αυτόν τον ορυμαγδό εξελίξεων είναι λογικό να έχει επιστρέψει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Ο λόγος για τον χάκερ-πληροφοριοδότη Ρουί Πίντο, ο οποίος απέσπασε χιλιάδες e-mail από τους «πολίτες» και τα δημοσίευσε μέσω του Spiegel αποκαλύπτοντας στην ουσία την οικονομική απάτη για την οποία διώκονται, η οποία αφορά το «φούσκωμα» των εσόδων τους μέσω χορηγιών που προέρχονταν από κρατικά κεφάλαια του Άμπου Ντάμπι από το 2009 έως το 2018, όπως εξηγείται στις κατηγορίες.

Εκείνος είχε καταδικαστεί αρχικά σε φυλάκιση τεσσάρων ετών τον Σεπτέμβριο του 2023 για κυβερνοεγκλήματα και απόπειρα εκβιασμού, αλλά αθωώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2026. Από τον Αύγουστο του 2020 βρισκόταν υπό το καθεστώς της προστασίας των μαρτύρων, όμως οι πορτογαλικές αρχές σκέφτονται να τον αφαιρέσουν απ' αυτό.

Ο ίδιος, μέσω των δικηγόρων του, ζήτησε να επανεξεταστεί η απόφαση αυτή που θα πάρει σάρκα και οστά στις 10 του Οκτωβρίου τονίζοντας πως το ρίσκο της ασφάλειάς του μόνο χαμηλό δεν είναι αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση που βρίσκεται τούτη την ώρα η υπόθεση.

Ο Πορτογάλος φοβάται για την ασφάλειά του. Τον περασμένο Απρίλιο είχε δεχθεί επίθεση στη Λισαβώνα.

Αναλυτικά τα όσα είπαν οι δικηγόροι του:

«Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, χωρίς να του δοθεί προηγουμένως η ευκαιρία να ακουστεί, όπως επιβάλλει ο νόμος, θα χάσει την προστατευόμενη και απόρρητη κατοικία που του είχε παραχωρηθεί και θα αναγκαστεί να βρει επειγόντως νέα στέγη, χωρίς καμία εγγύηση ότι θα διατηρηθεί η αστυνομική προστασία», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Η κατάστασή του είναι πλέον κρίσιμη. Οι απειλές εναντίον του δεν είναι απλώς θεωρητικές· δέχθηκε επίθεση στη Λισαβόνα τον περασμένο Απρίλιο.

Οι αποκαλύψεις του ενέπλεξαν ισχυρά πρόσωπα με τεράστιους πόρους και πολλές από τις συνακόλουθες νομικές διαδικασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, όπως αποδεικνύεται από την απόφαση που εξέδωσε μόλις πριν από λίγες ημέρες η ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League σχετικά με τη Μάντσεστερ Σίτι. Αν στερηθεί αιφνιδιαστικά την προστατευόμενη κατοικία του και βρεθεί σε κατάσταση ακραίας επισφάλειας, ο Rui Pinto θα είναι πιο ευάλωτος τώρα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από το 2020 και μετά».

Οι δικηγόροι του Pinto τονίζουν ότι ο ίδιος έχει συνεργαστεί με τις αρχές και ότι οι αποκαλύψεις του «συνέβαλαν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στο ποδόσφαιρο».

«Τα κράτη που επωφελήθηκαν από τις ενέργειές του δεν μπορούν απλώς να γυρίσουν την πλάτη στο άτομο που ανέλαβε τους απαραίτητους κινδύνους για να φέρει στο φως αυτά τα γεγονότα», πρόσθεσαν.

«Αυτή η απόφαση, καθώς και ο τρόπος λήψης της, δυστυχώς δεν σέβονται το κράτος δικαίου και συνιστούν πράξη κρατικής τρομοκρατίας. Δεν μπορούμε να την αποδεχτούμε».