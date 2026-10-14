ΑΕΚ: Η μέρα και η ώρα του αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι
Η ΑΕΚ μετά τον αγώνα με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο θα παραμείνει στην Αγγλία. Ο Δικέφαλος έκανε άσκηση του joker right για την αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και μένει στο Νησί ενόψει του ερχόμενου αγώνα με τη Μάντσεστσερ Σίτι στο «Έτιχαντ».
Οι Πολίτες θα φιλοξενήσουν τους πρωταθλητές Ελλάδας την ερχόμενη Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:00.
Το παιχνίδι της Ένωσης με τη Μάντσεστερ Σίτι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη Magenta TV.
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