Η Premier League επιβεβαίωσε πως η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για τις οικονομικές παραβάσεις και ενημέρωσε για την προθεσμία άσκησης έφεσης κατά της απόφασης.

Το «Athletic» είχε αποκαλύψει προ ημερών πως η Μάντσεστερ Σίτι κρίθηκε ένοχη για τις 114 από τις 115 περιπτώσεις οικονομικών παραβάσεων που εξετάζονταν από την αρμόδια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία πλέον καλείται να προχωρήσει στις κυρώσεις εναντίον των Citizens.

Σε πρώτη φάση, ωστόσο, οι Πολίτες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, με την Premier League από την πλευρά της να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του αμερικάνικου Μέσου και ενημερώνει για την προθεσμία που έχουν οι Πολίτες ώστε να προσφύγουν κατά της απόφασης.

Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή του αγγλικού ποδοσφαίρου παρουσίασε τις παραβιάσεις για τις οποίες κρίθηκε ένοχο το κλαμπ, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή αύξηση των εσόδων του κλαμπ που παρουσίασε συμφωνίες - φάντασμα για να μειώσει τα έξοδά της κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες!

«Η ανεξάρτητη Επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League σε διάστημα εννέα σεζόν, καθώς και για την πλειονότητα των κατηγοριών σχετικά με την αποτυχία της να συνεργαστεί με την έρευνα της Λίγκας. Ο σύλλογος έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά των ευρημάτων της ανεξάρτητης Επιτροπής και έχει προθεσμία έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου για να το πράξει.

Η πρόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Premier League είναι η πλήρης διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφέσεων και της δημοσίευσης των σχετικών αποφάσεων) να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι, μεταξύ των σεζόν 2009/10 και 2017/18:

Η Μάντσεστερ Σίτι σύναψε «εικονικές» συμβάσεις (οι οποίες παρουσίαζαν διαφορετικά την πραγματική συμφωνία μεταξύ των μερών) με αρκετούς εμπορικούς συνεργάτες της, ενώ παράλληλα βασίστηκε και σε άλλες «εικονικές» συμφωνίες, με σκοπό να διογκώσει τεχνητά τα έσοδα του συλλόγου και να μειώσει τα έξοδά του.

Ο σύλλογος υπέβαλε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις και απέκρυψε την πραγματική οικονομική του κατάσταση από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές ρυθμιστικές αρχές.

Η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε σημαντικά τόσο τα όρια δαπανών της Premier League όσο και εκείνα της UEFA.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Premier League, η Μάντσεστερ Σίτι διέπραξε πολλαπλές παραβιάσεις των υποχρεώσεών της για συνεργασία και απόλυτη καλή πίστη απέναντι στη Λίγκα. Από τις τέσσερις σχετικές κατηγορίες, τρεις έγιναν δεκτές από την Επιτροπή

Η ανεξάρτητη Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Σίτι είχε συνάψει «εικονικές» εμπορικές συμφωνίες με αρκετούς από τους χορηγούς της κατά την επίμαχη περίοδο. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούσαν μέρος ενός σχήματος συγκαλυμμένης χρηματοδότησης, σύμφωνα με το οποίο οι συγκεκριμένες εταιρείες υποχρεούνταν να καταβάλλουν μόνο ένα μέρος των προβλεπόμενων ποσών χορηγίας.

Το υπόλοιπο ποσό χρηματοδοτούνταν από την Όμιλο Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Άμπου Ντάμπι, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του συλλόγου. Στο πλαίσιο του ίδιου σχήματος, πραγματοποιήθηκαν και άλλες «εικονικές» συμφωνίες, χρηματοδοτούμενες από τον Όμιλο του Άμπου Ντάμπι, οι οποίες επέτρεπαν στη Σίτι να εμφανίζει χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα από αυτά που πραγματικά είχε.

Παράλληλα, υπήρχε μια «εικονική» κυκλική συμφωνία με τη Φόρνταμ, μια εταιρεία που είχε αγοράσει τα δικαιώματα εικόνας των παικτών της Σίτι. Και αυτή η συμφωνία χρηματοδοτούνταν από τον Όμιλο του Άμπου Ντάμπι.

Ο σκοπός αυτών των σχημάτων διαπιστώθηκε ότι ήταν να διογκώσουν τεχνητά τα έσοδα της Σίτι και να μειώσουν τα έξοδά της κατά περισσότερα από 900 εκατομμύρια λίρες κατά την επίμαχη περίοδο, ώστε να φαίνεται ότι συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανονισμούς.

Ως συνέπεια αυτού, όπως διαπίστωσε η Επιτροπή, ο σύλλογος υπέβαλε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις και απέκρυψε την πραγματική οικονομική του κατάσταση από τους ελεγκτές του και τις ποδοσφαιρικές ρυθμιστικές αρχές. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “μέσω της συμπεριφοράς της, η Σίτι είχε σαφώς την πρόθεση να παρακάμψει τους κανονισμούς της Premier League.

Ως αποτέλεσμα, η Σίτι δεν ανέφερε με ακρίβεια τα έσοδα και τα έξοδά της για τους σκοπούς των κανονισμών της Premier League σχετικά με την Κερδοφορία και τη Βιωσιμότητα, καθώς και των κανονισμών της UEFA για την αδειοδότηση συλλόγων και το FFP.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, αν όλες οι σχετικές συμφωνίες είχαν καταγραφεί με ακρίβεια στους λογαριασμούς της Σίτι, η ομάδα θα είχε παραβιάσει τόσο τα όρια δαπανών της Πρέμιερ Λιγκ όσο και εκείνα της UEFA σε πολύ σημαντικό βαθμό.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της τετραετούς έρευνας που διεξήγαγε η Premier League, η Σίτι διέπραξε πολλαπλές παραβιάσεις των υποχρεώσεών της για συνεργασία και απόλυτη καλή πίστη απέναντι στη Λίγκα.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Σίτι είχε καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες για να σταματήσει και να παρεμποδίσει την έρευνα της Premier League».