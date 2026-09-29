Ο Ρουί Πίντο, ο άνθρωπος πίσω από τις αποκαλύψεις για τη Μάντσεστερ Σίτι, δέχεται απειλές κατά της ζωής του και προαναγγέλλει νέα στοιχεία και με άλλες ομάδες της Αγγλίας.

Ήταν Σεπτέμβριος του 2015 όταν ένας ιστότοπος με την ονομασία «Football Leaks» προκάλεσε αναταράξεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, πυροδοτώντας μία αλληλουχία γεγονότων που, χρόνια αργότερα, συνδέθηκε και με την υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων της Μάντσεστερ Σίτι.

Πίσω από το ψευδώνυμο «John» άρχισαν να δημοσιεύονται εκατομμύρια έγγραφα, τα οποία έφεραν στο φως άγνωστες πτυχές των οικονομικών συναλλαγών στον χώρο του ποδοσφαίρου. Μεταξύ των αποκαλύψεων περιλαμβάνονταν στοιχεία για τα συμβόλαια του Λιονέλ Μέσι και του Νεϊμάρ, σχέδια για τη δημιουργία της European Super League, υποθέσεις φερόμενης φοροδιαφυγής, πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία δικαιωμάτων ποδοσφαιριστών από τρίτους, αλλά και λεπτομέρειες για μεγάλες μεταγραφές, όπως εκείνη του Γκάρεθ Μπέιλ στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στο επίκεντρο των πρώτων διαρροών βρέθηκαν έγγραφα που είχαν αποκτηθεί από την Doyen Sports, ένα ιδιαίτερα ισχυρό επενδυτικό fund στον χώρο του διεθνούς ποδοσφαίρου, με έδρα τη Μάλτα και κεντρικό πρόσωπο τον Πορτογάλο επιχειρηματία Νέλιο Λούκας.

Οι πορτογαλικές Αρχές ξεκίνησαν έρευνα, ωστόσο οι αποκαλύψεις συνεχίστηκαν. Τον Νοέμβριο του 2018, το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», αξιοποιώντας υλικό των Football Leaks, δημοσίευσε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Μάντσεστερ Σίτι φερόταν να παραβιάζει οικονομικούς κανονισμούς.

Μόλις δύο μήνες νωρίτερα είχε αποκαλυφθεί και η πραγματική ταυτότητα του «John». Το πορτογαλικό περιοδικό «Sabado» ανέφερε ότι πίσω από το ψευδώνυμο βρισκόταν ο Ρουί Πίντο, ένας αυτοδίδακτος πληροφορικάριος από το Οπόρτο. Πρώην φοιτητής Ιστορίας, ο Πίντο βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας ως ο άνθρωπος που απειλούσε να αποκαλύψει ορισμένα από τα πιο σκοτεινά οικονομικά μυστικά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης σε βάρος της Μάντσεστερ Σίτι, ο Πίντο τοποθετήθηκε δημόσια, χαρακτηρίζοντάς την ιστορική για το αγγλικό ποδόσφαιρο και συνδέοντάς την ευθέως με τη δουλειά που είχε πραγματοποιήσει μέσω των Football Leaks.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η υπόθεση κατέδειξε ότι μέσω «οικονομικών παραβάσεων και μεθοδεύσεων» η Μάντσεστερ Σίτι δεν περιορίστηκε στην παράκαμψη των κανονισμών, αλλά τους μετέτρεψε ουσιαστικά σε τυπική διαδικασία. Υποστήριξε ακόμη ότι όσα ο ίδιος περιγράφει ως οργανωμένη οικονομική απάτη θα βρεθούν πλέον αντιμέτωπα με κυρώσεις, οι συνέπειες των οποίων, κατά την εκτίμησή του, θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τον σύλλογο.

Η Μάντσεστερ Σίτι, από την πλευρά της, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια και έχει υποστηρίξει ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα προήλθαν από παράνομη παραβίαση ηλεκτρονικών συστημάτων.

Την περίοδο κατά την οποία οι αποκαλύψεις για τη Σίτι άρχισαν να αποκτούν μεγαλύτερη έκταση, ο ίδιος ο Πίντο βρισκόταν αντιμέτωπος με σοβαρές ποινικές κατηγορίες στην Πορτογαλία.

Είχε εγκατασταθεί στην Ουγγαρία, από όπου εκδόθηκε στην Πορτογαλία τον Μάρτιο του 2019 προκειμένου να αντιμετωπίσει 147 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονική απάτη, απόπειρα εκβίασης και παραβίαση του απορρήτου της αλληλογραφίας.

Ο Πίντο, ο οποίος αυτοπροσδιοριζόταν ως «πληροφοριοδότης», αρνήθηκε ότι είχε ενεργήσει παράνομα και υποστήριξε ότι στόχος του ήταν να συμβάλει στην αποκάλυψη όσων θεωρούσε προβληματικά στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Διαφορετική εκδοχή παρουσίασε ο Νέλιο Λούκας της Doyen Sports. Σύμφωνα με τον ίδιο, άνθρωποι που συνδέονταν με τα Football Leaks είχαν προτείνει την καταβολή ποσού μεταξύ 500.000 και ενός εκατομμυρίου ευρώ προκειμένου να σταματήσει η δημοσιοποίηση των εγγράφων.

Ο Πίντο υποστήριξε ότι ουδέποτε έλαβε χρήματα και ότι απλώς είχε αποφασίσει «να παίξει μαζί τους». Παρέμεινε, ωστόσο, περισσότερο από έναν χρόνο υπό κράτηση, προτού τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό ενόψει της ποινικής δίκης του στη Λισαβόνα, η οποία προσέλκυσε έντονο διεθνές ενδιαφέρον.

Οι υποστηρικτές του κατηγόρησαν τις πορτογαλικές Αρχές ότι έδειχναν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη δίωξη του ίδιου παρά για τη διερεύνηση των οικονομικών υποθέσεων που είχε φέρει στο φως.

Σε ποδοσφαιρικούς αγώνες εμφανίστηκαν ακόμη και πανό υποστήριξής του, ενώ ο Πίντο υποστήριζε ότι οι Αρχές επιχειρούσαν να τον φιμώσουν επειδή φοβούνταν όσα ακόμη θα μπορούσε να αποκαλύψει. Ο δικηγόρος του, Γουίλιαμ Μπουρντόν, έχει επανειλημμένα παρουσιάσει τον πελάτη του ως «φίλο του ποδοσφαίρου», ο οποίος, όπως υποστηρίζει, θυσιάστηκε υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον.

Η δικαστής Μαργκαρίντα Άλβες έκρινε, ωστόσο, ότι το δικαίωμα στην ενημέρωση δεν υπερισχύει της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ενώ αποφάνθηκε ότι είχε αποδειχθεί απόπειρα απόσπασης χρημάτων από την Doyen Sports.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Πίντο καταδικάστηκε για πέντε περιπτώσεις παράνομης πρόσβασης σε πληροφοριακά συστήματα, τρεις παραβιάσεις αλληλογραφίας και για την απόπειρα εκβίασης της Doyen Sports. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή και έκτοτε βρίσκεται υπό αστυνομική προστασία μαρτύρων, σε τοποθεσία που δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Σήμερα είναι 37 ετών και, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, έχει δεχθεί απειλές κατά της ζωής του.

Τον Ιούνιο του 2024 εμφανίστηκε σε συνέδριο στη Μαρμπέγια, όπου αποκάλυψε ότι είχε παραδώσει ακόμη πέντε σκληρούς δίσκους σε ερευνητικές Αρχές στη Γαλλία και τη Γερμανία, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει επιπλέον υλικό σχετικά με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο νομικός εκπρόσωπός του προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει «τεράστιο αρχείο εγγράφων που σχετίζονται με τη Μάντσεστερ Σίτι» και το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί. «Τα αρχεία θα δημοσιευθούν κάποια στιγμή. Δεν μπορούμε να πούμε πότε, αλλά θα το κάνουμε», ανέφερε.

Τον Απρίλιο του 2026, ο Πίντο αθωώθηκε από 241 κατηγορίες σε δεύτερη δίκη στην Πορτογαλία, αφού το δικαστήριο έκρινε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες ήταν «άκυρες».

Η υπόθεση, ωστόσο, ενδέχεται να έχει ακόμη μεγαλύτερες προεκτάσεις για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σε συνέντευξή του στο BBC τον Σεπτέμβριο του 2024, ο Μπουρντόν είχε χαρακτηρίσει τη μακροχρόνια έρευνα της Premier League για τη Μάντσεστερ Σίτι ως μία μορφή «ηθικής ανταμοιβής» για τα ρίσκα που, όπως είπε, ανέλαβε ο Πίντο.

Ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι το ποδόσφαιρο και οι φορολογικές Αρχές θα έπρεπε να είναι ευγνώμονες στον πελάτη του και εξέφρασε την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αναγνωριστεί δημόσια η συμβολή του στις αποκαλύψεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, προκάλεσε μία ακόμη αναφορά του Μπουρντόν. Όπως αποκάλυψε, είχαν παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές έγγραφα τα οποία, κατά τον ίδιο, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην έναρξη μιας νέας και μεγάλης ποινικής έρευνας σε βάρος ορισμένων από τους σημαντικότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων ομάδων από την Αγγλία.